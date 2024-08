Stand: 19.08.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Polizei ermittelt nach Großbrand in Neumünster

Die Beamten gehen den Ursachen des Containerbrandes von Samstagabend am Großflecken in Neumünster nach. 110 Frauen und Männer der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren aus Neumünster konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung habe man Zimmer eines darüberliegenden Hotels evakuieren müssen. Ein Schuhgeschäft brannte komplett aus, das Dach des einstöckigen Anbaus auf dem Hinterhof stürzte ein. Auch das Hauptgebäude ist laut Feuerwehr einsturzgefährdet. Der Großflecken ist aktuell noch für den Verkehr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Erneut Sperrungen auf der A7 bei Bordesholm

Heute und morgen Abend ab 19 Uhr ist die A7 in Richtung Flensburg in dem Bereich der A7 Richtung Flensburg gesperrt. Am Mittwoch und Donnerstag wird dann in Richtung Hamburg gesperrt. Grund ist nach Angaben von Torben Wienke von der Autobahn GmbH, dass die Stahlbetonplatten auf die Träger der neuen Brücke montiert werden. Umleitungen sind bereits eingerichtet. Schon in der vergangenen Woche wurde die Autobahn zwischen Warder und Dreieck Bordesholm wegen Montagearbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

Kieler Fußballvereine erfolgreich

Nachdem Holstein Kiel bereits am Sonnabend gegen Alemannia Aachen in die zweite Runde eingezogen ist, kam auch im DFB-Pokal der Frauen Verein aus der Stadt weiter. Der Regionalligist Kieler MTV gewann klar mit 5 zu 1 gegen den Landesligisten Stahl Brandenburg. Für den Sportlichen Leiter Stephan Mordhorst ein großer Erfolg. Morgen Abend entscheidet sich dann, gegen wen der Kieler MTV in der zweiten Runde spielen muss. Mordhorst hofft auf ein Heimspiel gegen VFL Wolfsburg mit Topstürmerin Alexandra Popp. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2024 08:30 Uhr

