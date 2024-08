Stand: 15.08.2024 10:02 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Erneute Serie von Schockanrufen in der Region Kiel

Derzeit häufen sich laut Polizei in Kiel und Neumünster sowie in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde erneut sogenannte Schockanrufe. Die Beamten warnen ausdrücklich vor dieser Masche. Die Betrüger würden sich dabei als Polizisten ausgeben und behaupten, dass Angehörige der Angerufenen Opfer einer Straftat geworden wären oder nach einem Unfall selbst im Gefängnis säßen. Gegen die Zahlung einer Kaution könne eine Haftstrafe umgangen werden. Bislang waren die Betrüger laut Polizei damit nicht erfolgreich - alle Angerufenen hätten das Gespräch beendet und die Polizei informiert. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 10:00 Uhr

A7 bei Neumünster: Stundenlange Sperrung wegen Unfall am Mittwochabend

Nach einem Lkw-Unfall am Mittwoch auf der A7 bei Neumünster hat die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg bis in den Abend gesperrt. Nach Angaben der Beamten war der Lkw aus noch ungeklärten Gründen in die Mittelschutzwand der Autobahn geprallt. Der Fahrer habe sich dabei so schwer verletzt, dass ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus bringen musste. Aus der Zugmaschine sei Diesel ausgelaufen, sodass die Fahrbahn gereinigt werden musste. Es bildete sich laut Polizei ein Kilometer langer Stau. Wie hoch der Schaden ist, stehe noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Kieler Leuchtturm weiterhin für Lotsen gesperrt

Die Kieler Lotsen haben im Notbetrieb weiter mit Folgen der Sturmflut im vergangenen Herbst zu kämpfen. Seit Oktober 2023 können sie den Leuchtturm Kiel nicht mehr als Versetzstation nutzen. Es gilt Betretungsverbot, sodass die Lotsen sich nach dem Dienst nicht mehr auf hoher See erholen können. Sie müssen laut Torben Tripmacker, technischer Leiter des Lotsbetriebsvereins, nun auf dem Lotsenboot warten oder zur provisorischen Notstation an Land in Laboe (Kreis Plön) gebracht werden. Das führe zu einer Verdopplung der Betriebszeiten. Auch technische Probleme wie Leckagen und Zündaussetzer hätten zugenommen, außerdem habe es in diesem Sommer bereits einen Motortotalschaden gegeben. Der Lotsbetriebsverein hat nach eigenen Angaben deshalb die Wartung seiner Lotsenboote auf dieses Jahr vorgezogen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Neumünster: Messerangreifer von der A7 wird im Krankenhaus behandelt

Nach dem Messerangriff auf Polizisten an der Autobahn 7 am Montag wird der Tatverdächtige weiterhin im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster behandelt. Laut Staatsanwaltschaft Kiel wird er dort von Beamten bewacht. Ein Polizist hatte dem 55-Jährigen in den Oberschenkel geschossen, nachdem er sich mehrfach geweigert haben soll, sein Messer fallen zu lassen. Der Mann war der Polizei davor wegen seiner Fahrweise auf der A7 aufgefallen und verunglückt. Als die Beamten ihm helfen wollten, soll er sie mit einem Messer angegriffen haben. Zu den genauen Hintergründen will sich die Staatsanwaltschaft noch nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Lkw-Unfall auf A7 bei Rendsburg

Ein Lkw-Anhänger ist auf der Abfahrt der A7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf die A210 in Richtung Kiel umgekippt. Der Unfall hat sich laut Polizei gestern Abend ereignet. Vermutlich habe die Ladung dazu geführt - im Innern des Anhängers befanden sich rund 20 Tonnen Stahl. Die Strecke war bis etwa 1.30 Uhr für Bergungsarbeiten gesperrt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:30 Uhr

