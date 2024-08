Stand: 14.08.2024 07:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neue Blitzer auf Rader Hochbrücke

An der Rader Hochbrücke bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind neue Blitzer installiert worden. Das teilte die Autobahn GmbH auf Nachfrage mit. Auf der Brücke soll die Geschwindigkeit kontrolliert werden, damit das Bauwerk noch länger genutzt werden kann. Laut Autobahn GmbH wird auch dafür gesorgt, dass die Abstände der Lkw größer sind als normal, damit die Last besser verteilt wird. Das schone die Brücke. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Reetdachhaus in Goosefeld ausgebrannt

Die Arbeiten der Feuerwehr an einem Reetdachhaus in Goosefeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind vorbei. Nach Angaben der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte die letzten Glutnester löschen. Gegen Ende des Einsatzes war deswegen noch eine Brandwache nötig, erklärt ein Sprecher der Polizei. Auch die B203 blieb noch länger gesperrt. Dienstag Nachmittag hatte ein Porsche Feuer gefangen - die Flammen haben dann auf das angrenzende Reetdachhaus übergegriffen. 80 Feuerwehrleute löschten das Feuer - doch das Haus war den Angaben nach nicht mehr zu retten. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 08:30 Uhr

Reifenbrand an Schwertransport auf A215

Die Berufsfeuerwehr Neumünster ist in der Nacht gegen 1 Uhr wegen eines Brandes auf der A215 in Höhe der Anschlussstelle Blumental (Kreis Rendsburg-Eckernförde) alarmiert worden, weil ein Reifen an einem Schwerlasttransporter in Brand geraten war. Das Feuer am Anhänger führte dazu, dass weitere acht Reifen brannten. Die A215 war fast zwei Stunden voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2024 07:00 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

