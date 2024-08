Stand: 09.08.2024 08:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Lkw brennt auf Landstraße zwischen Gokels und Thaden aus

In der Nacht auf Freitag ist zwischen Gokels und Thaden im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Lkw ausgebrannt. Der 12-Tonner hatte laut Polizei Stroh geladen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Da die L127 derzeit gesperrt ist, nutzen viele Autofahrer diesen Schleichweg zwischen Gokels und Thaden - der war am Morgen immer noch voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

UKSH bei Therapie von Herzerkrankungen führend

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck können seit kurzem alle vier Herzklappen ohne große Operation therapiert werden. Damit zählt das UKSH nach eigenen Angaben zu den ersten zehn Einrichtungen weltweit, in denen das möglich ist. Bisher konnten laut UKSH bei Erkrankungen der vierten Herzklappe, gerade bei älteren Menschen, nur die Symptome behandelt werden. Das Risiko bei Patienten über 80 Jahren sei mit der bisherigen Methode - einer offenen Herzoperation - zu groß gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Kein Haftbefehl nach Schüssen in Neumünster

Nachdem am Dienstagabend ein Mann in Neumünster durch einen Schuss schwer verletzt wurde, hat das Amtsgericht am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den 58-jährigen mutmaßlichen Täter abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen laut Oberstaatsanwältin Heß Beschwerde ein. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll es bei dem Streit der beiden Männer um Geld gegangen sein. Der Tatverdächtige soll aus dem Auto heraus auf das Opfer geschossen haben. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Kiel: Hörnbad länger geschlossen als geplant

Bei der jährlichen Grundreinigung der Becken im Kieler Hörnbad sind laut Stadt im Sport- und im Freizeitbereich Schäden an den Fliesen aufgefallen. Ein Gutachter hatte das Ausmaß der Schäden beurteilt. Im Freizeitbecken sind die Fließen nach Angaben der Stadt bereits wieder repariert und müssen jetzt noch zwei Wochen lang trocknen. In diesem Bereich kann ab dem 26. August wieder geschwommen werden. Für den Sportbereich arbeiten die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe gerade an einem Sanierungsplan. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 08:30 Uhr

Leerstehende Lagerhalle brennt in Rendsburg

Auf dem Willy-Brandt-Platz in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstagabend eine leerstehende Lagerhalle in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte der Dachstuhl aus noch nicht geklärter Ursache angefangen zu brennen. Die Beamten vermuten Brandstiftung. Die Halle steht seit vielen Jahren leer. Früher wurde das Gebäude als Kegelhalle genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2024 06:30 Uhr

