Stand: 08.08.2024 08:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schritt in Richtung Klimaneutralität

Kiel und das Küstenkraftwerk sollen Teil des Wasserstoffkernnetzes der Bundesnetzagentur werden. Das hat die Stadt gestern bekannt gegeben. Stadträtin Alke Voß sagte: Wasserstoff gelte als Wunderwaffe der Energiewende. Bis 2032 will die Bundesnetzagentur fast 10.000 Kilometer Wasserstoffleitungen in ganz Deutschland in Betrieb nehmen. Das Netz soll Standorte, die Wasserstoff produzieren, mit denen verbinden, die Wasserstoff benötigen. Das Küstenkraftwerk in Kiel wird aktuell noch mit Gas betrieben - die Stadtwerke wollen aber auf Wasserstoff umstellen. Auch für die Wirtschaft sei der Anschluss an das Netz ein Vorteil, sagt Stadträtin Voß. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Rendsburgerin wird für olympisches Gold geehrt

Die 3x3 Basketballerin Elisa Mevius soll sich am Sonnabend in das Goldene Buch der Stadt Rendsburg eintragen. 50 Gäste sind zu dem Termin um 10 Uhr im alten Rathaus geladen. Unter anderem sind Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) und Stadtpräsident Thomas Krabbes (CDU) dabei. Später wird Elisa Mevius für alle Fans auf dem Schlossplatz eine Autogrammstunde geben. Außerdem will Mevius' Heimatverein, der Basketball-Club Rendsburg, eine 3x3-Spielfläche aufbauen. Dann können sich Begeisterte selbst an der seit 2021 olympischen Basketball-Variante ausprobieren. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2024 | 08:30 Uhr