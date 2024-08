Stand: 07.08.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Zahlreiche Verstöße: Vermehrte Tempokontrollen in der Region

Die Polizei kontrolliert in dieser Woche im Norden vermehrt die Geschwindigkeit von Autofahrenden. Der Schwerpunkt der Polizei Kiel lag gestern auf der B76 zwischen Schwentinental und Preetz (Kreis Plön). Laut Polizei fuhren in Höhe des Parkplatzes Vogelsang insgesamt 43 Personen zu schnell. Auf der Autobahn 7 hat die Polizei Neumünster ebenfalls gestern auf Höhe des Bordesholmer Dreiecks im Bereich einer Baustelle 6.000 Fahrzeuge kontrolliert. 200 Personen fuhren hier zu schnell. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Kieler Regionalgruppe "Seniorpartner in School" startet

Mit Beginn des neuen Schuljahres startet die Kieler Regionalgruppe "Seniorpartner in School". Rentnerinnen und Rentner stellen sich bei dem bundesweiten Projekt ehrenamtlich als Mediatoren an Schulen zur Verfügung. Laut Thomas Hoffmann von der Regionalgruppe Kiel lernen die Kinder von den Rentnerinnen und Rentnern, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen. "Außerdem finden Senioren bei uns auch eine schöne Aufgabe für ihre dritte Lebensphase, in der sie dann auch noch in Kontakt mit anderen Generationen kommen können", sagte Hoffmann. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

