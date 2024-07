Stand: 17.07.2024 08:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neumünster bekommt erste muslimische Kita Schleswig-Holsteins

In Neumünster soll die erste muslimische Kindertagesstätte Schleswig-Holsteins entstehen. Das hat die Ratsversammlung der Stadt am Dienstagabend entschieden - mit 44 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Insgesamt 60 Plätze soll die neue Kita unter der Trägerschaft des Bildungs- und Kulturzentrums in Neumünster schaffen. Der Moscheeverein hofft, noch in diesem Herbst mit den Bauarbeiten auf der Fläche in der Innenstadt starten zu können. Die Eröffnung ist für das kommende Jahr geplant. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Verzögerungen am Rendsburger Kanaltunnel

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr führt auf der B77 Reinigungsarbeiten und Bauwerksprüfungen durch. Deshalb wird die Oströhre des Rendsburger Kanaltunnels heute zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr voll gesperrt, am Donnerstag dann zur gleichen Zeit die Weströhre. Der Verkehr fließt in beide Richtungen einspurig weiter. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Experten sprechen über Schutz für maritime Infrastruktur

Wie kann man die maritime Infrastruktur schützen? Darüber haben am Dienstagabend in der Kieler Ostseehalle Experten von Polizei, Bundespolizei, Marine und Politik diskutiert. "Machen müssen das die Anrainer in der Ostsee: Alle Staaten, die ein vitales Interesse daran haben, dass diese Anlagen geschützt sind", sagte Marco Thiele vom Bundeswehrverband NDR Schleswig-Holstein. Bei der maritimen Infrastruktur geht es um die Seekabel, die die Kontinente miteinander verbinden, sowie Offshore-Windparks und Schiffe. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Wenn Tempo zählt: Wie schnell ist der Rettungsdienst in SH vor Ort?

In einigen Regionen in Schleswig-Holstein ist die Notfallrettung deutlich zu langsam. Medizinische Fachgesellschaften empfehlen, dass mindestens 80 Prozent der Fälle von plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand innerhalb von acht Minuten vor Ort professionell versorgt werden sollten. Eine Auswertung des Südwestrundfunk (SWR) ergab, dass das im Land nur in Kiel und im Kreis Nordfriesland erreicht wird. Im Kreis Steinburg wird die Acht-Minuten-Regel demnach nur in gut jedem dritten Fall eingehalten. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2024 | 08:30 Uhr