Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Feuer in Sporthalle in Schönberg

In Schönberg in Holstein (Kreis Plön) ist am späten Sonntagnachmittag ein Feuer in der alten Sporthalle der örtlichen Gemeinschaftsschule ausgebrochen. Laut Feuerwehr stand das Gebäude vollständig in Flammen. Vier Kinder wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Sie seien nicht in der Halle gewesen, so die Polizei. Fünf Feuerwehren waren noch am Abend mit Dutzenden Kräften im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist ebenfalls noch unbekannt. Der Unterricht an der Schule fällt am Montag aus. Eine Notbetreuung für die 5. und 6. Klassen wurde eingerichtet. Am Dienstag soll der Unterricht wieder regulär stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Fähranleger Kiel-Friedrichsort: Für Erneuerung ab 22. Juli gesperrt

Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) möchte nächstes Jahr an der Fördelinie F1 den Anleger in Kiel-Friedrichsort erneuern und barrierearm ausbauen. Für Vorbereitungsarbeiten wird der Fähranleger ab 22. Juli erneut gesperrt. Diesmal soll das Gebiet vom Kampfmittelräumdienst nach alter Munition untersucht werden. Aufgrund historischer Daten ist laut Landeskriminalamt jetzt schon klar, dass vor Friedrichsort viel alte und auch unterschiedliche Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Bis Ende August rät die SFK Pendlerinnen und Pendlern, den Anleger am Falckensteiner Strand zu nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Parkbank-Schuss in Kiel-Gaarden: Revisionsprozess beginnt

Vor dem Landgericht Kiel beginnt ein Revisionsprozess gegen einen mittlerweile 25-jährigen Mann. Er soll laut Gericht vor zwei Jahren einen 31-jährigen Mann auf einer Parkbank in Kiel-Gaarden erschossen haben. Dafür wurde der 25-jährige wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Da die Staatsanwaltschaft die Tat als Mord wertet, hat sie gegen das Urteil erfolgreich Revision eingelegt. Ein Urteil könnte im September fallen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:30 Uhr

Kiel: Aktivisten blockieren Kreuzfahrtschiffe

In Kiel haben Kreuzfahrt-Gegner ein Schiff am Auslaufen gehindert. Laut Polizei blockierten am frühen Sonntagabend neun Menschen mit Kajaks die Aidabella auf der Kieler Förde. Die Wasserschutzpolizei kesselte die Menschen daraufhin ein und drängte sie auf den Kajaks zu einem Steg. Mit rund zwei Stunden Verspätung konnte die Aida ablegen. Mit der Aktion wollten die Menschen nach eigenen Angaben gegen die Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus auf das Klima und gegen die Arbeitsbedingungen an Bord protestieren. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 08:00 Uhr

