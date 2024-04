Stand: 08.04.2024 11:03 Uhr Kiel: Sperrung des Fähranlegers Friedrichsort

Die Fördeschiffe der Linie F1 zwischen Hauptbahnhof Kiel und Laboe (Kreis Plön) fahren vorerst den Anleger in Friedrichsort nicht mehr an. Laut der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel ist der Grund dafür die anstehende Modernisierung des Anlegers. Hierfür finden jetzt die ersten Vorbereitungen statt. Vorraussichtlich ab Freitag (12.4.) kann der Anleger in Friedrichsort wieder angefahren werden. Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel will den Anleger zukünftig barrierefreier gestalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 08:30 Uhr