Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Minenjagdboot "Grömitz" zurück im Heimathafen Kiel

Das Minenjagdboot "Grömitz" kehrt heute Vormittag in seinen Heimathafen am Marinestützpunkt in Kiel-Wik zurück. Die Grömitz war ein halbes Jahr in der Ägais - dem Nebenmeer des Mittelmeers zwischen der Türkei und Griechenland - im Einsatz. Das Boot und seine Besatzung hatten bei einer NATO-Unterstützungsmission eine Führungsrolle eingenommen. Auf dem Schiff dienen 43 Soldatinnen und Soldaten des 3. Minensuchgeschwader der Deutschen Marine. Die „Grömitz“ ist laut Bundeswehr das erste Boot seiner Klasse, das in diesem Einsatz als Flagg- und Führungsschiff eingesetzt wurde. Für die Besatzung folgt auf den Einsatz jetzt der Sommerurlaub. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Ärzte helfen in der Pflege: UKSH Kiel kämpft gegen Personalnotstand

Das Universitätsklinikum Kiel (UKSH) kämpft weiter mit einem Personalengpass bei den Pflegekräften. Um den Personalmangel zu lindern, würden Anästhesisten einspringen und bei Operationen Aufgaben übernehmen, die sonst Pflegende erledigen, sagt UKSH-Pflegedirektorin Sabine Richter den Kieler Nachrichten. Dabei handele es sich um ein Pilotprojekt. Derzeit seien etwa zehn Prozent der 91 Pflegestellen in der Anästhesie nicht besetzt. Die Belegschaft sei unzufrieden, Mitarbeitende würden gestrichene Zulagen kritisieren und über längere Dienste und eine geringere Wertschätzung klagen. Ein Ende der Einschränkungen sei noch nicht abzusehen, so ein Kliniksprecher. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Long-Covid: UKSH erhält drei Millionen Euro für Projekte

Um die Diagnose und Behandlung von Long-Covid-Erkrankten zu fördern, werden mehrere Projekte in Kiel und Lübeck finanziell unterstützt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Donnerstag Förderbescheide in Höhe von gut drei Millionen Euro an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) übergeben. Damit sollen Ambulanzen an den Standorten Kiel und Lübeck aufgebaut, die Forschung ausgebaut und die Versorgung von Long- und Post-Covid-Patienten verbessert werden. In Schleswig-Holstein wurde laut einem Bericht der Landesregierung bei mehreren Tausend Menschen Post-Covid diagnostiziert. Sie leiden auch längere Zeit nach einer Corona-Infektion an Nachwirkungen wie Muskel-, Gelenk- oder Kopfschmerzen, massiven Schlafstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Lürssen-Werft: Arbeit wieder aufgenommen

Nach dem Großbrand auf der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll heute der Betrieb auf der Werft hochgefahren werden - und zwar in den Bereichen, die nicht vom Feuer betroffen waren, so ein Unternehmenssprecher. Am Freitag ist zudem laut IG Metall eine Betriebsratsversammlung geplant, um die Belegschaft zu informieren, wie es weitergeht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Wenn die Temperaturen in der Halle etwas weiter heruntergekühlt sind, sollen Brandermittler in der Schiffshalle nach Spuren suchen. Ein Ergebnis der Ermittlungen wird in zwei bis vier Wochen erwartet. Das Feuer ist seit Mittwochfrüh gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 06:00 Uhr

