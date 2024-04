Stand: 22.04.2024 10:59 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

B430: Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann nach Unfall

Bei einem Unfall auf der B430 im Kreis Plön zwischen Bornhöved (Kreis Segeberg) und Neumünster ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr landete sein Fahrzeug im Graben, wobei der Mann eingeklemmt wurde. Die Rettungsarbeiten seien sehr kompliziert gewesen, da das Dach des Fahrzeugs aufgeschnitten werden musste. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 09:00 Uhr

Stiftung Naturschutz gegen Rasenmähen im Mai

Die Stiftung Naturschutz in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fordert einen "Mähfreien Mai". Hintergrund ist, dass viele Insekten nun aus der Winterstarre aufwachen. Laut Sprecherin Jana Schmid sind sie auf Weiß- und Rotklee, Löwenzahn, Gänseblümchen und seltene Wildpflanzen angewiesen. Daher fordert die Stiftung Gartenbesitzer auf, einen Monat lang nicht den Rasen zu mähen. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Kiel: Viertes U-Boot für Singapur fertig

In Kiel soll heute ein U-Boot von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) getauft werden. Das 70 Meter lange und 2.000 Tonnen schwere Schiff war vom Stadtstaat Singapur in Auftrag gegeben worden. Es ist das vierte Schiff dieser Baureihe, das für Singapur in der Kieler Werft hergestellt wird. Sie zählen zu den modernsten U-Booten der Welt. Wann das neue Modell an Singapur ausgeliefert wird, ist noch nicht klar. Zur Taufe am Vormittag werden auch hochrangige Gäste wie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Kiel: Skandinaviendamm gesperrt

In Kiel ist seit heute Morgen der Skandinaviendamm zwischen Mettenhofzubringer und Höhe Aalborgring und Stavangerstraße bis zum 17. Mai voll gesperrt. Grund dafür ist laut Stadtwerke eine dringende Reparatur einer Fernwärmeleitung. Im Anschluss bleiben Teile des Skandinaviendamms für Restarbeiten bis zum 19. Juli weiter gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

