Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Glasfaserarbeiten verantwortlich für Stromausfall in Kiel

Dienstagnachmittag hatten die Kieler Stadtteile Neumühlen-Dietrichsdorf und Mönkeberg für etwa eine Stunde keinen Strom. Laut Sönke Schuster, Pressesprecher der Kieler Stadtwerke, kam es bei Tiefbauarbeiten zu einem Eingriff ins Stromnetz. Es handelte sich um Glasfaserarbeiten, bei denen offenbar die Karten zu den Netzleitungen nicht korrekt gelesen wurden. Bei Bauarbeiten wurde dann das Stromkabel beschädigt. Circa 3.400 Haushalte waren von dem Stromausfall betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 08:30 Uhr

Geomar untersucht Lichteinfluss auf Meeresalgen

Zum ersten Mal erforscht das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (Geomar) in Kiel, welchen Einfluss nächtliches Kunstlicht auf Meeresalgen hat. Die Forschungen werden parallel auch in anderen Ländern wie Finnland, Japan, Spanien und Malaysia durchgeführt. Laut Geomar werden verschiedene Algenarten im Labor teilweise dem natürlichen Wechsel von Tag und Nacht und teilweise nächtlichem Kunstlicht ausgesetzt. Denkbar wäre laut Projektleiter Mark Lenz, dass das Fehlen von Dunkelheit in der Nacht zu geringeren Photosyntheseleistungen führen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 08:30 Uhr

Offizieller Start der Schafs- und Ziegenkäsesaison

Heute wird die Schafs- und Ziegenkäsesaison in Schleswig-Holstein auf dem Biohof Solterbeck in Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eröffenet. Dort werden über 20 Betriebe vor Ort sein, die dieses Handwerk beherrschen und in dem Verein Käsestraße organisiert sind. Sie stellen sich und ihre Produkte vor. Daniela Rixen, Pressesprecherin der Landwirtschaftskammer, erklärt, dass die erste Milch den Lämmern gehört und deswegen die Saison erst jetzt startet. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 08:30 Uhr

