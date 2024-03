Stand: 28.03.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Der Tarifkonflikt im kommunalen Busgewerbe ist beendet. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft ver.di haben sich am Mittwoch geeinigt. Damit ist auch die Zeit der Warnstreiks bei der Kieler Verkehrsgesellschaft KVG und dem Stadtverkehr Neumünster vorbei. Ver.di-Verhandlungsführer Sascha Bähring sagte zu den Verhandlungsergebnissen: "Das Wichtigste ist, dass wir eine wirkliche Entlastung der Kolleginnen und Kollegen hinbekommen haben hier in Schleswig-Holstein." Das sei ein wegweisender Abschluss für alle Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland, so Bähring weiter. "Vor allen Dingen wichtig ist die Arbeitszeitreduzierung. Bis 2027 sinkt die Arbeitszeit auf 37 Stunden. Des Weiteren erhalten alle Kollegen bis 2028 weitere Erholungstage." | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende hat der Real-Markt im Ostseepark Schwentinental (Kreis Plön) für immer geschlossen. Laut Schwentinentals Bürgermeister Thomas Hass (parteilos) haben etwa 100 Angestellte ihren Job verloren. Zum April hat die Einzelhandelskette Kaufland nun einen Mietvertrag unterschrieben. Das teilte das Unternehmen mit. Wann Kaufland eröffnet, steht noch nicht fest, da das Gebäude saniert werden muss. Hass rechnet mit etwa 100 neuen Arbeitspätzen bei Kaufland und den anderen Geschäften in der Immobilie. Außerdem sagte er, dass viele ehemalige Real-Mitarbeiter bereits neue Jobs gefunden hätten. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Der Tierpark Arche Warder (Kreis Rendsburg Eckernförde) hat Zuwachs bekommen: vier Alpakas. In den vergangenen Wochen waren die Tiere in Quarantäne, damit sie keine Krankheiten in den Tierpark bringen. Tierpflegerin Nora Spiekermann kümmert sich um die Neuankömmlinge: "Die sind hier ganz toll angekommen. Das ist doch was Schönes, wenn die dann draußen sind und nicht mehr im Stall stehen müssen." Nach der Eingewöhnung sollen die Tiere auch Spaziergänge mit Besuchern machen. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

