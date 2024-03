Stand: 19.03.2024 10:03 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Einbrüche in Wisch und Probsteierhagen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Plön sucht Zeugen von zwei Wohungseinbrüchen in Probsteierhagen und Wisch (Kreis Nordfriesland) in der vergangenen Woche. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten miteinander zusammenhängen. Zunächst waren die unbekannten Täter in der Nacht vom 14. auf den 15. März in ein Einfamilienhaus in der Schönberger Straße in Wisch eingebrochen. Dabei entwendeten sie einen Pkw, den sie nach dem zweiten Wohnungseinbruch in der Straße Schrevendorf in Probsteierhagen für die Flucht nutzten. Dieser Einbruch ereignete sich in der Nacht vom 16. auf den 17. März. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Tiguan mit Gummersbacher Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde später ohne Insassen von der Polizei gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Festival der Wissenschaft wird erneut gefördert

Die EU fördert das Festival der Wissenschaft der KielRegion und der Landeshauptstadt auch in diesem und dem kommenden Jahr. Nach Angaben der Organisatoren werden insgesamt 224.000 Euro beigesteuert. Die Veranstaltung findet bereits zum zehnten Mal in Kiel sowie in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde statt. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sieht die erneute Förderzusage als Bestätigung für die Qualität des Festivals. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Fußballer des Jahres in Büdelsdorf ausgezeichnet

Am Montagabend sind die besten Fußballer, Trainer und Schiedsrichter des vergangenen Jahres vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausgezeichnet worden. In gleich zwei Kategorien kommen die Sieger vom Zweitligisten Holstein Kiel. Holstein-Coach Marcel Rapp ist als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden, Fußballer des Jahres 2023 ist Steven Skrzybski. Zur Fußballerin des Jahres wurde Indra Hahn gekürt. Die Stürmerin vom SV Henstedt-Ulzburg sicherte sich die Auszeichnung zum zweiten Mal, bereits 2021 wurde sie geehrt. Schiedsrichter des Jahres ist Patrick Schwengers vom TSV Travemünde. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | 08:30 Uhr