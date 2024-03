Stand: 18.03.2024 09:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Verkehrsbeeinträchtigungen in Kiel auf B76 und B503

Aufgrund von Reinigungsarbeiten müssen Autofahrer in Kiel bis Freitag täglich zwischen 9 und 15 Uhr auf der B76 und B503 mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr werden zunächst die Zisternen im Projensdorfer Tunnel und später im Eichhof-Tunnel gereinigt. Aus Sicherheitsgründen wird dafür jeweils eine Fahrspur gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Warnstreik im Busgewerbe

Am vergangenen Wochenende hat der dritte von vier geplanten Wochenend-Warnsteiks im öffentlichen Busgewerbe stattgefunden. Die Stadt Neumünster bot dieses Mal keinen Notverkehr an. Laut Gewerkschaft ver.di soll noch einmal am kommenden Wochenende von Freitagnachmittag 15.30 Uhr bis Sonntagabend gestreikt werden. Sollte die Arbeitgeberseite ein verbessertes Angebot im Tarifkonflikt in Aussicht stellen, könnte der Warnstreik noch abgesagt werden. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 27. März geplant. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

Saisonstart Kiel-Schilksee

Am Wochenende hat die Segel-Saison im Olympiahafen Kiel-Schilksee begonnen. Eigner und Mitarbeiter des Sportboothafens ließen die ersten Boote zu Wasser. Täglich sollen laut Philipp Mühlenhardt, Geschäftsführer des Sportboothafens, bis zu 40 weitere folgen. Die Ostseesturmflut im Oktober letzten Jahres hatte große Schäden an der Hafenanlage verursacht. Außerdem sanken 40 Boote. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Das Land will 70 Prozent der Kosten übernehmen, sagte Mühlenhard. | NDR Schleswig-Holstein 18.03.2024 08:30 Uhr

