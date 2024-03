Stand: 04.03.2024 09:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Unangekündigte ÖPNV-Warnstreiks in Neumünster möglich

Die Gewerkschaft ver.di spricht von weiteren unangekündigten Warnstreiks der Busfahrerinnen und Busfahrer in Neumünster. Grund ist nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers, dass die Stadtwerke während des Warnstreiks am Wochenende einen Notverkehr eingerichtet und somit Streikbruch begangen hätten. Ver.di will die Aktionen kurzfristig bekanntgeben. Von mehreren Stunden bis mehreren Tagen sei von heute an alles möglich. Die Stadtwerke Neumünster haben dafür kein Verständnis. Eine Sprecherin sagte, der Notverkehr am Wochenende sei aus Verantwortung gegenüber der Stadt und den Bewohnerinnen und Bewohnern eingerichtet worden. Grundsätzlich sei man weiterhin zu Gesprächen mit der Gewerkschaft bereit. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

Naturschützer weisen auf Brutzeit hin

Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und unter anderem auch der NABU Plön weisen auf den Beginn der Brutzeit Anfang März hin. Die dauert mindestens bis Mitte Juli. Viele Vögel brüten am Boden, freilaufende Hunde können dann schnell für die Brut gefährlich werden, sagt Hauke Drews von der Stiftung Naturschutz in Kiel. Dann könne es passieren, dass die Vögel ihre Nester aus Angst verlassen. "Und wenn das öfter passiert, bei den kühlen Temperaturen, können dann die Tiere die Eier nicht ausbrüten", erklärt Drews. In einigen Fällen verlassen die Tiere den Standort sogar ganz. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

"Kieler Umschlag": Stadt und Schausteller zufrieden

Das traditionelle Stadtfest "Kieler Umschlag" hat von Donnerstag bis Sonntag für eine gut besuchte Innenstadt gesorgt. Auch am Sonntag hatten die Geschäfte der Landeshauptstadt geöffnet. Laut Stadtmarketing kamen insgesamt 220.000 Besucherinnen und Besucher, das sind 20.000 mehr als im vergangenen Jahr. Schausteller und Veranstalter waren zufrieden. Das gute Wetter habe sicherlich in die Karten gespielt, so die Veranstalter. Der Streik im Busverkehr konnte den Erfolg offenbar nicht schmälern. | NDR Schleswig-Holstein 04.03.2024 08:30 Uhr

