Schiffswrack auf Sylt wird untersucht

Nach dem Fund eines alten Schiffswracks auf Sylt (Kreis Nordfriesland) untersuchen Experten des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein die Überreste. Die Forscher müssen die Teile zunächst ausgraben. Die Nordsee hatte das Wrack zuletzt wieder mit Sand überdeckt, sagt Birte Ansbach vom Landesamt. Ziel der Untersuchungen ist die Bestimmung des Alters und des Typs des Schiffes sowie die Ursache des Untergangs. Spaziergänger hatten die Überreste nach dem Sturm der vergangenen Woche entdeckt. Die Ergebnisse sollen im März veröffentlicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Urteil im Mordprozess von Husum erwartet

Im Prozess um den Mord an einer 39-Jährigen aus Husum (Kreis Nordfriesland) wird am Montag das Urteil erwartet. Der 19-jährige Angeklagte hatte den Mord an seiner Mutter im April 2024 gestanden. Er erstach die Frau heimtückisch, versteckte die Leiche und floh nach Frankreich. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hatte eine Jugendstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert. Der Angeklagte erklärte, die Tat sei spontan geschehen, weil seine Mutter ihm den Weg zurück zum Vater im Irak verwehrt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

