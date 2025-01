Stand: 08.01.2025 09:26 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Fährausfälle bei der Wyker Dampfschiffreederei

Wegen einer Sturmflutwarnungen für die Nordsee fallen auch am Mittwoch einige Fährverbindungen der Wyker Dampfschiffreederei (WDR) aus. Auf der Föhr-Amrum-Linie ab Föhr und Dagebüll (beide Kreis Nordfriesland) wurden am Mittwochmorgen die meisten Fahrten gestrichen. Die Fahrplanänderungen sind im Internet einsehbar. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Weitere Informationen Erneut Sturmflutwarnung für Nordseeküste und Hamburg Das Morgen-Hochwasser läuft höher auf als gewohnt. An Nord- und Ostsee sind teils starke Sturmböen vorhergesagt. Mehrere Fähren fallen aus. mehr

SSW: Dirschauer ist neuer Fraktionsvorsitzender

Christian Dirschauer ist neuer Fraktionsvorsitzender der dänischen Minderheitenpartei SSW. Das hat die Landtagsfraktion am Dienstag im Kieler Landeshaus einstimmig beschlossen. Dirschauer ist 43 Jahre alt und seit 2020 Mitglied im Landtag. Vorher hat der Diplom-Verwaltungswirt in verschiedenen Positionen bei der Stadt Flensburg gearbeitet. Dirschauer lebt mit seiner Familie in Flensburg und ist Teil der dänischen Minderheit. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Flensburg: Einschränkungen auf Bahnlinien RE 72 und RB 73

Pendlerinnen und Pendler, die mit der Nordbahn auf der Linie Flensburg Schleibrücke Nord fahren, müssen sich ab dem 13. Januar auf Änderungen einstellen. Aufgrund von Arbeiten an den Schienen kommt es auf den Linien RE 72 und RB 73 von Montag bis Sonntag zu Fahrplanänderungen. Besonders betroffen sind dabei die Fahrten, die frühmorgens und nachts stattfinden. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Schleibrücke Nord (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg werden vereinzelte Züge an einigen Tagen durch Busse ersetzt. Der Sonderfahrplan ist online zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Flensburger Reederei weitet Engagement am Rhein aus

Die Reederei FRS aus Flensburg hat die traditionsreiche Loreley-Fähre zwischen St. Goar und St. Goarshausen in Rheinland-Pfalz übernommen. Es ist bereits die zweite Übernahme am Mittelrhein. Nach Angaben der Reederei bleibt der Betrieb unter der Leitung der bisherigen Geschäftsführung. Alle Mitarbeiter werden demnach übernommen. FRS will mit der Übernahme seine Präsenz am Rhein stärken. Die Flensburger Reederei betreibt weltweit 70 Schiffe. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

