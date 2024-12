Stand: 12.12.2024 15:50 Uhr FRS übernimmt Rheinfähre Maul

Die Flensburger Reederei FRS hat die Rheinfähre Maul GmbH übernommen. Das teilte der Betrieb am Donnerstag mit. Damit übernimmt die FRS nun die Fährfahrten zwischen Ingelheim in Rheinland-Pfalz und Oestrich-Winkel in Hessen. Das sei auch ein positives Zeichen für den Standort in Flensburg erklärt Geschäftsführer Tim Kunstmann. Für die Zukunft plant die Reederei ihre Fähren mit modernen Antriebstechnologien zu betreiben, um den CO2-Ausstoß zu verringern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg