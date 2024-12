Stand: 30.12.2024 08:54 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Mann stirbt durch Messerstich nach Streit mit Brüdern

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ist die Polizei in Flensburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Straße am Friedenshügel gerufen worden. An dem Streit waren demnach mindestens zwei Männer beteiligt. Einem 50-Jährigen wurde dabei mit einem Messer in den Nackenbereich gestochen. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Polizei nahm am Tatort zunächst zwei 44 und 53 Jahre alte Brüder des Getöteten vorläufig fest. Der Tatverdacht richtet sich nach bisherigen Ermittlungen gegen den jüngeren Bruder. Die weiteren Ermittlungen zum Ablauf und den genauen Hintergründen der Tat dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 09:00 Uhr

Flensburger Weihnachtsmarkt: Schausteller sind zufrieden

Die Bilanz der Standbetreiber des Weihnachtsmarktes in Flensburg fällt insgesamt gut aus. Das teilte Frank Dörksen vom Schaustellerverband Schleswig-Holstein mit. "Trotz der gestiegenen Energiekosten haben unsere Kunden Verständnis gehabt für die eine oder andere leichte Preiserhöhung, die wirklich gut mitgetragen worden ist", sagte Dörksen. Wünschenswert sei eine längere Dauer des Weihnachtsmarktes, also ein Beginn schon vor Totensonntag oder ein Ende erst nach der ersten Januarwoche. Der Flensburger Weihnachtsmarkt hat noch bis Dienstag geöffnet. Einige Buden sind bereits abgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Weitere Informationen Gemischte Bilanz auf Weihnachtsmärkten in SH Durchwachsen in Südholstein, positiv an der Westküste: Weihnachtsmarktbetreiber im Land ziehen ihr Fazit für 2024. mehr

Schleswig: Erfolgreiches Jahr für Archäologisches Landesamt

Für das Archäologische Landesamt in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist 2024 nach eigenen Angaben ein Jahr der Superlative gewesen. Das liege vor allem an den Ausgrabungen auf der künftigen Fläche der Batteriefabrik Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen), wo rund 500 Bauten identifiziert wurden. Hinzu kamen laut Landesamt mehr als 150 Untersuchungen, unter anderem in Hattstedt (Kreis Nordfriesland). Dort wurden zwei bisher unbekannte Großsteingräber aus der Jungsteinzeit ausgegraben. Geforscht wird auch zum mittelalterlichen Handelsplatz Rungholt im nordfriesischen Wattenmeer, der 1362 in einer Sturmflut untergegangen ist. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2024 | 09:00 Uhr