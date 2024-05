Stand: 24.05.2024 15:37 Uhr Zwei Großsteingrabstätten in Hattstedt entdeckt

Bei Bodenuntersuchungen in Hattstedt im Kreis Nordfriesland haben die Behörden Reste von zwei rund 5.500 alten Großsteingrabstätten entdeckt. Laut archäologischem Landesamt handelt es sich dabei um eine sehr seltene Entdeckung in Schleswig-Holstein. Zu den Funden gehören unter anderem Überreste von Grabbeigaben, Keramikobjekten und Steinbeilen. Am kommenden Mittwoch organisiert das Landesamt eine öffentliche Führung in Hattstedt und will dort auch ausgewählte Funde präsentieren.

