Drogenkontrolle auf den Inseln

Nach den spektakulären Kokain-Funden auf den Inseln Föhr, Amrum und Sylt (alle Kreis Nordfriesland)kontrollieren Polizei und Zoll am Donnerstag die Strände der Inseln. In den letzten drei Tagen wurden 150 Kilo Rauschgift an den Küsten der Inseln gefunden. Wie die Päckchen dort hinkamen, ist noch ungeklärt.. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 8:30 Uhr

Mordprozess in Flensburg geht weiter

Am Landgericht Flensburg wird am Donnerstag der Mordprozess gegen vier Männer fortgesetzt. Laut Staatsanwaltschaft sollen zwei Täter, als Paketboten verkleidet, in Sankt-Peter (Kreis Nordfriesland) ein Ehepaar überfallen haben. Ein 99-Jähriger stürzte dabei und starb später. Seine Ehefrau wurde gefesselt und geschlagen. Die Täter flohen mit Bargeld, Schmuck und einem Handy. Zwei weitere Angeklagte warteten im Auto und hielten Funkkontakt. Den Männern droht im Falle einer Verurteilung wegen Mordes lebenslange Haft. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 8:30 Uhr

Nachhaltige Wasseraufbereitung: Algen im Einsatz

Ein Projekt des ADS-Grenzfriedensbundes in Ulsnis (Kreis Schleswig-Flensburg) zeigt, wie Wasser in Zukunft nachhaltiger aufbereitet werden könnte. Gemeinsam mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel betreibt das Schullandheim eine innovative Algenanlage. Dort wird verschmutztes Wasser – abgesehen von Schwarzwasser – gesammelt, mit Algen gefiltert und Sonnenlicht zugeführt. Die Algen wachsen, binden Schadstoffe und erzeugen Biomasse. "So wird CO₂ gebunden, und die Algen können weiterverwendet werden", erklärt Michaela Oesser vom ADS-Grenzfriedensbund. Aus der Biomasse entstehen etwa Malfarben oder Brot. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2024 8:30 Uhr

