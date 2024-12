Deutsche Minderheit in Dänemark darf ab 2025 Flagge zeigen Stand: 05.12.2024 14:45 Uhr Das dänische Parlament erlaubt der deutschen Minderheit, ab 1. Januar 2025 ihre Nationalflagge ohne Antrag zu hissen. Das war bislang nicht ohne weiteres erlaubt. Für die Minderheit ist es ein Meilenstein.

Das dänische Parlament hat am Mittwoch das neue sogenannte Flaggengesetz mit großer Mehrheit beschlossen und damit eine alte Regelung überarbeitet. Für den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, ist es ein "Zeichen der Anerkennung". Besonders bei Veranstaltungen wie dem Deutschen Tag oder dem Knivsbergfest sei es eine große Erleichterung.

Ein Signal der Partnerschaft

Das Gesetz regelt das Verbot ausländischer Flaggen, erlaubt aber Ausnahmen für nordische Nachbarn und die deutsche Minderheit. Das Hissen an Masten bleibt ansonsten auf den Dannebrog beschränkt. Der dänische Justizminister Peter Hummelgaard betonte die Bedeutung des Dannebrog als nationales Symbol, lobte aber die Rücksichtnahme auf Minderheiten. Die deutsche Minderheit sieht darin eine Anerkennung ihrer Rolle in der dänischen Gesellschaft. Zuvor musste sie - zum Beispiel bei besonderen Anlässe, an denen auch die deutsche Flagge gehisst werden sollte - stets einen Antrag stellen.

