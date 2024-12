Stand: 03.12.2024 08:55 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Prozessbeginn um Mord und Raub in St. Peter-Ording

Vor dem Landgericht Flensburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen vier Angeklagte. Ihnen werden gemeinschaftlicher Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Im Januar sollen sie in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ein älteres Ehepaar überfallen haben. Ein 99-jähriger Mann starb an den Folgen eines Sturzes. Seine Frau wurde laut Anklage gefesselt und geschlagen. Die Täter entkamen mit Bargeld, einem Handy und Schmuck. Zwei Angeklagte sollen im Fluchtwagen gewartet haben. Der Prozess ist auf 15 Verhandlungstage bis März angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Feuer zerstört Dachstuhl in Schafflund

In Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montagabend ein Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Gegen 21.30 Uhr waren etwa 90 Einsatzkräfte aus sechs freiwilligen Feuerwehren rund zwei Stunden vor Ort in der Straße Am Fliederbogen. Verletzte gab es nicht, da die Bewohner abwesend waren. Der Sachschaden wird auf 340.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Letzte-Hilfe-Kurse: Hilfe im Umgang mit dem Sterben

Der Notfall- und Palliativmediziner Georg Bollig aus Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) will den Umgang mit dem Sterben erleichtern. Dafür hat er Letzte-Hilfe-Kurse entwickelt, ähnlich wie Erste-Hilfe-Kurse. Sein Ziel: Menschen Ängste nehmen, indem offen über das Thema gesprochen wird. Laut Bollig hilft dies auch Kindern, wie er in Kursen erlebt habe. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

