Dänemark: Systemausfälle bei der Bahn und im Mobilfunknetz

In Dänemark hat der Ausfall des größten Mobilfunknetzes TDC landesweit für Probleme gesorgt. Nach Angaben des Unternehmens hatte vermutlich ein Software-Update dafür gesorgt, dass am Donnerstagnachmittag keine Telefonate - auch keine Notrufe - möglich waren und der Datenverkehr abbrach. Gleichzeitig war für mehr als vier Stunden das neue digitale Signalsystem auf vielen Bahnstrecken auf dem dänischen Festland in Nord- und Mitteljütland ausgefallen. Auf einigen Strecken herrscht auch am Freitagvormittag noch eingeschränkter Betrieb. Einen Hacker-Angriff schließt der dänische Bahnnetz-Betreiber Banedanmark als Ursache aus. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 09:00 Uhr

Akademie Sankelmark in Oeversee: Talkrunde zum Ukraine-Krieg

In der Akadamie Sankelmark in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) geht es am Freitagnachmittag um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das Sankelmarker Europagespräch trägt den Titel "Solidarität mit der Ukraine: Schafft es Putin, das westliche Bündnis zu spalten?". Zu den Talkgästen zählen unter anderem eine Osteuropa-Historikerin und ein Militärsozialoge. Es moderiert der ehemalige Russland-Korrespondent des Spiegel, Christian Neef. Ein Themenschwerpunkt ist die hybride Kriegsführung Russlands. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Leichenwagen fängt auf B200 bei Flensburg Feuer

Am Donnerstagnachmittag ist ein Leichenwagen auf der B200 zwischen Flensburg und Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) in Brand geraten. Ursache für den Brand war laut Polizei ein technischer Defekt. Das Feuer war gelöscht, noch bevor die Feuerwehr vor Ort war. Es gab keine Verletzten. Wegen des Brandes war die B200 am Donnerstagnachmittag zwischenzeitlich voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

