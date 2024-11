Stand: 14.11.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Fund des Uelvesbüller Wracks: Jubiläumsfeier in Husum

Vor genau 30 Jahren sind bei Baggerarbeiten auf der Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) die Überreste eines 400 Jahre alten Schiffes entdeckt worden, und zwar des Uelvesbüller Wracks. Das Schiffahrtsmuseum in Husum (Kreis Nordfriesland) feiert am Donnerstag das Jubiläum des Fundes. Das Schiff soll Saatkorn von Holland nach Nordfriesland transportiert haben. Ruder und Anker gingen laut Museum im Sturm verloren. So trieb das Boot gegen die Küste. Nach der Bergung des Wracks 1994 wurde es zwei Jahre in einer Zuckerlösung im Ganzen konserviert und anschließend in der klimatisierten Halle in Husum aufgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Bauarbeiten an Osttangente abgeschlossen

In Flensburg ist die Osttangente (B199) wieder frei. Das hat das Technische Betriebszentrum bekannt gegeben. Seit Ende Juli liefen umfangreiche Bauarbeiten mit Sperrungen wechselnder Kreuzungsbereiche. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

Wärmenetze im Norden von SH: Kommunen erarbeiten Pläne

Der Ausbau eines Wärmenetzes in Niebüll (Kreis Nordfriesland) lohnt sich vor allem im Umfeld des Zentrums. Das ist das Ergebnis des Wärmeplans, den die Stadt in Auftrag gegeben hat. Die Stadtwerke Nordfriesland untersuchen nun, inwieweit sich der Ausbau tatsächlich rentiert. Auch Husum (Kreis Nordfriesland) hat bereits einen Wärmeplan vorgelegt. In Flensburg wird die Ratsversammlung am Donnerstag (14.11.) voraussichtlich den Wärmeplan beschließen. Die Gemeinde Sylt informiert über ihren Plan am 22. November. In Schleswig und Kappeln (beide Kreis Schleswig-Flensburg) soll ein Konzept noch in diesem Jahr präsentiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2024 08:30 Uhr

