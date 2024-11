Stand: 13.11.2024 07:49 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Partnerschulen in Schleswig-Holstein fördern Sporttalente

In Schleswig-Holstein sind 15 Schulen für ihr Engagement in der Talentförderung im Sport ausgezeichnet worden. Die Schulen, darunter die Hermann-Tast-Schule in Husum (Kreis Nordfriesland), die Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll (Kreis Nordfriesland), das Fördegymnasium und die Kurt-Tucholsky-Schule in Flensburg, erhielten ein Zertifikat als "Partnerschulen Talentförderung". Die Auszeichnung wurde am Dienstag in Neumünster verliehen. Martin Feddersen, Schulleiter der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll, hob hervor, dass die Auszeichnung auch Schülern aus bildungsfernen Elternhäusern Möglichkeiten eröffne, sich sportlich zu engagieren und Erfolge zu erzielen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Prozess gegen Klimaaktivisten in Itzehoe fortgesetzt

In Itzehoe(Kreis Steinburg) läuft der Prozess gegen sechs Mitglieder der Klimaprotestgruppe "Letzte Generation". Sie werden beschuldigt, im Juni 2023 auf Sylt (Kreis Nordfriesland) einen Privatjet besprüht und Millionenschäden verursacht zu haben. Die Angeklagten, die bereits mehrfach für ähnliche Protestaktionen verurteilt wurden, äußerten sich emotional und verteidigten ihr Handeln als notwendigen zivilen Ungehorsam gegen den CO₂-Ausstoß der Superreichen. Den Angeklagten drohen Geld- oder Haftstrafen von bis zu zwei Jahren. Das Urteil wird am Freitag erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Zehn Jahre Haft für Messerangriff auf Ex-Freundin

Das LandgerichtFlensburg hat einen 26-jährigen Mann zu zehn Jahren Haft verurteilt, nachdem er im vergangenen Jahr seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) angegriffen hatte. Die Strafkammer befand ihn des versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen sowie der gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Der Angriff auf die 22-jährige Frau konnte durch schnelles Eingreifens der herbeigerufenen Polizei beendet werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2024 08:30 Uhr

Mordprozess beginnt am Landgericht Flensburg

Vor dem Landgericht Flensburg muss sich von Mittwoch an ein zur Tatzeit 18-Jähriger wegen Mordes an seiner Mutter verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, die 39-Jährige Ende April dieses Jahres in Husum (Kreis Nordfriesland) heimtückisch mit Messerstichen getötet zu haben. Etwa eine Woche lang hatten Ermittler nach der Tat nach dem Sohn der Getöteten gesucht. Sie nahmen ihn schließlich im französischen Lyon fest. | NDR Schleswig-Holstein 12.11.2024 07:30 Uhr

