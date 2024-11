Stand: 08.11.2024 08:12 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Hafenputz in der Flensburger Förde für Meeresmüll-Beseitigung

In der Flensburger Förde findet am Sonnabend erneut eine Taucher-Reinigungsaktion entlang der Hafenspitze bis zum Kanalschuppen statt. Die Aktion, organisiert vom Verein Mission Förde, zielt darauf ab, Meeresmüll aus der Förde zu entfernen und das Wasser von schädlichen Stoffen zu befreien. Der Verein will mit dem sogenannten Hafenputz zudem Bewusstsein für den Meeresschutz schaffen und interessierte Bürgerinnen und Bürger für das Thema sensibilisieren. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Kreis Nordfriesland ehrt Denkmalschützer mit Hans-Momsen-Preis

Hans-Georg Hostrup aus Tating (Kreis Nordfriesland) wird am Donnerstag mit dem Hans-Momsen-Preis ausgezeichnet, der höchsten Ehrung des Kreises. Hostrup wird für sein langjähriges Engagement zum Erhalt historischer Bauten an der schleswig-holsteinischen Westküste gewürdigt. Ihm gelang es, zahlreiche alte Bauernhäuser vor dem Abriss zu bewahren. Die Verleihung findet im Rittersaal des Schlosses vor Husum statt. Zusätzlich wird die 21-jährige Kirchenmusikerin Jorge Sendler mit dem Margarethe-Böhme-Jugendpreis ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

Bildungsprotest gegen Haushaltskürzungen in Flensburg

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft für Sonnabendvormittag in Flensburg zu einer Protestaktion gegen geplante Kürzungen im Bildungssektor in Schleswig-Holstein auf. Die Demonstration unter dem Motto "Der letzte Cent für die Bildung" beginnt um 10 Uhr am Holm und soll auf die Auswirkungen der Sparmaßnahmen im Schulbereich aufmerksam machen. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2024 08:30 Uhr

