Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Potentielle Endlager-Standorte: Husum und Kappeln raus

Auf der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll sind Teile der bisher in Schleswig-Holstein potenziell geeigneten Flächen nun als ungeeignet eingestuft worden. Wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung mitteilte, handelt es sich dabei neben anderen Regionen im Land auch um Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und Husum (Kreis Nordfriesland), die nun nicht weiter untersucht werden sollen. Ein großer Bereich zwischen Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg), Kiel und Itzehoe (Kreis Steinburg) wird bei der Endlagersuche noch näher untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Neukirchen: 1,4 Millionen Euro Förderung für Seminargebäude

Das Ministerium für ländliche Räume unterstützt den Bau eines neuen Seminargebäudes in der Jugendfreizeitstätte Neukirchen (Kreis Schleswig-Flensburg). Minister Werner Schwarz (CDU) übergab am Montag (4.11.) den Förderbescheid über mehr als 1,4 Millionen Euro. Das Geld kommt von der EU, dem Bund und dem Land. Das neue, barrierefreie Gebäude soll die Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche vor Ort verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

FSG-Beschäftigte nicht mehr freigestellt

Die rund 530 Beschäftigten der Werftengruppe FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) können am Dienstag (5.11.) wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Das bestätigte der Betriebsrat. Zuvor waren die Mitarbeiter der Werften für mehr als zwei Wochen freigestellt gewesen. Der Betriebsrat spricht von einer bemerkenswerten Entwicklung, da es derzeit weder in Flensburg noch in Rendsburg konkrete Tätigkeiten zu tun gebe. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

Privates Busgewerbe: Unbefristete Streiks möglich

Pendelnde müssen sich in Schleswig-Holstein ab Dienstag (5.11.) auf unbefristete Streiks von Busfahrererinnen und Busfahrern außerhalb der vier kreisfreien Städte einrichten. Die Streiks sollen zuvor nicht angekündigt werden, wie die Gewerkschaft ver.di nach einer Urabstimmung der Beschäftigten des Omnibusverbandes Nord (OVN) bekannt gab. | NDR Schleswig-Holstein 05.11.2024 08:30 Uhr

