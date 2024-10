Stand: 22.10.2024 09:05 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dänisches Königspaar besucht Flensborghus und Danevirke Museum

Das dänische Königspaar besucht am Dienstag im Zuge einer zweitägigen Antrittsreise in Deutschland am Dienstag Schleswig-Holstein. Es ist der erste Besuch von König Frederik X. und Königin Mary seit der Thronbesteigung im Januar. Am Nachmittag wird das Königspaar das Danevirke Museum bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und die dänische Minderheit im Flensborghus in Flensburg besuchen. Wer das Königspaar live erleben möchte, sollte sich entweder bis spätestens 14.30 Uhr am Danevirke Museum oder bis etwa 15.45 Uhr vor dem Flensborghus einfinden. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 08:30 Uhr

Wetterbedingungen stimmen: Bundeswehr will am Dienstag Fregatte angreifen

Die Bundeswehr will am Dienstag vor Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Schönhagen bei Olpenitz (Kreis Schleswig-Flensburg) Ansprengversuche an der ausgemusterten Fregatte "Karlsruhe" durchführen. Dadurch sollen die Auswirkungen von Explosionen auf Schiff und Besatzung getestet werden. Nachdem die Versuche am Montag wetterbedingt abgesagt worden sind, stimmen laut einer Bundeswehrsprecherin am Dienstag die Bedingungen. Damit Schweinswale und andere Tiere nicht unter dem Lärm der Detonationen leiden, soll ein doppelter Blasenschleier die Druckwelle abmildern. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2024 08:30 Uhr

