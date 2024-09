Stand: 13.09.2024 08:31 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Dänemark: Wohl keine stationären Grenzkontrollen ab Montag

Ab Montag soll es auch bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland wieder Grenzkontrollen geben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Kontrollen Anfang der Woche angekündigt, um illegale Migration zu verhindern. Das Bundesinnenministerium kündigte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein räumlich und zeitlich flexible Kontrollen an. Es wird der Mitteilung des Ministeriums zufolge offenbar keine festen Kontrollstellen an der deutsch-dänischen Grenze geben. Trotzdem könne es temporär zu Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Verkehrs kommen, hieß es. SSW übt scharfe Kritik an den Plänen. Illegale Einwanderung spiele an der deutsch-dänischen Grenze kaum eine Rolle, erklärte der SSW-Bundestagabgeordnete Stefan Seidler. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

"Faire Woche" startet in Flensburg

Am Freitag startet die bundesweite Aktionswoche "Faire Woche" in Flensburg unter dem Motto "Fair. Und kein Grad mehr!". Zum zweiten Mal beteiligt sich die Fördestadt an der Aktion. Ziel ist, über das Thema Fair Trade aufzuklären. Vom 13. bis 27. September können Interessierte am Aktionsprogramm der Stadt teilnehmen. Zu den Veranstaltungen zählen zum Beispiel ein Escape Room zum Thema Umweltverbrechen, eine Kleidertauschparty in der Flensburg Galerie oder ein fünf Kilometer langer Fair-Trade-Lauf. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 08:30 Uhr

KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing startet Projekt zum Erinnern

Um an die Toten und Opfer des Konzentrationslagers in Husum-Schwesing (Kreis Nordfriesland) zu erinnern, hat der Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte das Projekt "13 Wochen" gestartet. Dabei geht es darum, den sieben Kilometer langen Weg der Häftlinge vom KZ-Gelände durch die Stadt Husum noch einmal nachzuempfinden. Vor knapp 80 Jahren mussten rund 2.500 Gefangene in Husum-Schwesing unter menschenunwürdigen Bedingungen den Verteidigungsgraben Friesenwall bauen. Das Lager bestand von September bis Dezember 1944. In diesen 13 Wochen starben dort mehr als 300 Menschen. Die offiziellen Gedenkwege beginnen am 28. September. Immer sonnabends ab 10.30 Uhr kann jeder ohne Anmeldung mitlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2024 06:00 Uhr

