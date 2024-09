Stand: 02.09.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Protestcamp auf Sylt beendet

Auf Sylt ist am Sonntagabend das Protestcamp der Punks zu Ende gegangen. Die Veranstalter haben noch bis Freitagmittag Zeit, die Wiese in der Nähe des Flughafens vollständig zu räumen, wie der Kreis Nordfriesland mitteilt. Die Polizei spricht von einem insgesamt ruhigen Verlauf. Auch die Abschlusskundgebung am Sonnabend mit 25 Punks an der Strandpromenade blieb nach Angaben der Beamten ohne nennenswerte Zwischenfälle. Ende Juli war das insgesamt dritte Protestcamp gestartet. Laut Veranstalter waren in Spitzenzeiten 150 bis 200 Punks im Camp. Zuletzt zählte die Polizei dort etwa 80 Teilnehmer. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

Rekordzahlen beim Marathon in Flensburg am Sonntag

Beim "6. Flensburg liebt dich Marathon" in Flensburg sind am Sonntag mehr als 3.000 Läuferinnen und Läufer gestartet. Das ist nach Angaben der Veranstalter ein Teilnehmerrekord. Miguel Molero-Eichwein aus Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Marathon-Distanz mit einer Spitzenzeit von 2:35:33 Stunden gewonnen. Bei den Frauen siegte Miriam Hogan aus Herford in Nordrhein-Westfalen. Hogan lief die gut 42 Kilometer lange Strecke in 3:28:24 Stunden. Insgesamt gab es bei dem Wettbewerb sieben verschiedene Läufe für unterschiedliche Altersklassen. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

Nordfriesland: Änderungen im Bus-Fahrplan

Im Kreis Nordfriesland kommt es in den Busnetzen Nord und Süd sowie im Netz der Stadt Husum ab Montag zu einigen Fahrplanänderungen. Bereits Ende Juli gab es Änderungen im Bereich Südtondern. Fahrgäste sollten sich nach Empfehlung des Kreises über die App oder auf der Internetseite von NAH.SH über mögliche Fahrplanänderungen informieren. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

Osttangente in Flensburg: Autofahrer brauchen weiter Geduld

Seit zwei Wochen wird die Osttangente (B199) in Flensburg saniert. Vor allem zu Stoßzeiten kommt es dort immer wieder zu Staus. Am ersten Schultag am Montag haben sich die Autofahrerinnen und Autofahrer offenbar gut auf die Situation eingestellt. Längere Staus blieben laut NDR-Informationen aus. Trotzdem müssen die Verkehrsteilnehmer vor allem an den Kreuzungen Eckernförder Landtraße, Munketoft, Adelbylund und Nordstraße immer wieder Geduld mitbringen. Die Sanierung läuft noch bis Ende November. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2024 08:30 Uhr

