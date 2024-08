Stand: 21.08.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Fahrradunfall auf Sylt: Polizei sucht Zeugen

Nach einem schweren Fahrradunfall auf Sylt (Kreis Nordfriesland) am Montag sucht die Polizei nach einem männlichen Radfahrer. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr entlang der L24 zwischen der Straße Westerheide in List und der Vogelkoje Kampen. Dort war eine 46-jährige Frau mit ihrem Lebensgefährten auf dem Radweg unterwegs, als ihr Fahrradlenker von einem entgegenkommenden Radfahrer touchiert wurde. Die Frau stürzte schwer. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der andere Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Weitere Angaben zu dem Unbekannten gibt es bisher nicht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Schafzucht: Auktion in Husum

In den Husumer Messehallen (Kreis Nordfriesland) beginnt heute der viertägige Husumer Schafmarkt. Das teilt der Landesverband der Schleswig-Holsteinischen Schaf- und Ziegenzüchter mit. Bis Sonnabend werden etwa 600 Tiere ausgezeichnet und versteigert. Für die besten Tiere werden zwischen 1.000 und 4.000 Euro gezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Fußball-Regionalligist Weiche Flensburg ist Tabellenführer

In der Fußball-Regionalliga hat SC Weiche Flensburg 08 die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft aus Flensburg gewann am Dienstagabend auswärts mit 2:1 (0:0) gegen den Absteiger aus der dritten Liga, den VfB Lübeck. Für Weiche Flensburg schoss Marcel Cornils beide Tore. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

Baltic Open Air bei Busdorf: Anreisetag beim Metal-Festival

Heute Mittag öffnen die Campingplätze des Baltic Open Air bei Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg). In den vergangenen Jahren hatte das Metal-Festival regelmäßig mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher. Der Anreiseverkehr läuft über die B76 und B77 sowie rund um die A7-Ausfahrten Owschlag beziehungsweise Schleswig und Schuby (alle Kreis Schleswig-Flensburg). Das Hauptprogramm des Metal-Festivals startet am Donnerstag. Auf zwei Bühnen spielen bis Sonnabend unter anderem Guano Apes, Torfrock und The Bosshoss. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2024 08:30 Uhr

