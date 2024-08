Stand: 08.08.2024 08:38 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neu Akkuzüge nerven auch Anwohner in Flensburg

Die durchdringenden Warnsignale der neuen Akkuzüge sorgen auch in Flensburg für Unmut: Anwohner am Rüllschauer Weg an der Bahnstrecke nach Kiel haben Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) deshalb Unterschriften übergeben. Vor Ort bekam er selbst einen Eindruck. Dort befindet sich ein Bahnübergang, der frühestens 2028 neue Schranken bekommt. Geyer sagte, er habe sich bereits an Ansprechpartner der Bahn gewandt, um eine alte Schrankenanlage zu reaktivieren und vorgeschlagen, die Signaltöne zu überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

Bauern in der Region erwarten unterdurchschnittliche Ernte

Die Ernte in Schleswig-Holstein ist in vollem Gange. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Flensburg Malte Jacobsen aus Pommerby (Kreis Schleswig-Flensburg) erwartet insgesamt in diesem Jahr unterdurchschnittliche Erträge, trotz des zuletzt sommerlichen Wetters. Das liege daran, dass die Regenunterbrechungen immer wieder die Ernte behindere, so Malte Jacobsen. Durchwachsen sei die Lage zum Beispiel beim Mais, der auf der Geest angebaut wird. Durch den nassen Frühling konnte dieser erst spät ausgesetzt werden. Auf den teilweise sehr nassen Flächen habe der Mais deshalb nicht so gut wachsen können. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2024 08:30 Uhr

