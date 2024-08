Stand: 05.08.2024 09:07 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Föhr: Seenotretter schleppen Dreimaster ab

Am Sonntagnachmittag mussten die Seenotretter nach Föhr (Kreis Nordfriesland) ausrücken. Nach Angaben der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hatte ein 42 Meter langer Dreimastschoner Probleme mit seiner Maschine und musste vor Föhr notankern. Die Seenotretter schleppten das Schiff zurück in den Hafen. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Deutsche Triathlon-Meisterin kommt aus Flensburg

Die Deutsche Meisterin im Triathlon heißt Jenny Jendrischik und kommt aus Flensburg. Die 26-Jährige siegte am Wochenende beim OstseeMan in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg): Die 1,9 Kilometer Schwimmen, 21 Kilometer Laufen und 90 Kilometer Radfahren schaffte sie in vier Stunden und 21 Minuten. "Das ist hier Heimat und man holt hier den Deutschen Meistertitel, vielleicht noch schneller als letztes Jahr und das geht alles auf, der ganze Plan, die ganze harte Arbeit im Winter, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl", sagte Jendrischik nach ihrem Sieg. Neben ihrem Job als Elektrikerin trainiert sie zwischen 25 und 30 Stunden die Woche. In zwei Wochen startet sie in der Mitteldistanz beim Ironman in Tschechien. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

20 Jahre Beratung für deutsch-dänische Grenzpendler in Padborg

Die Grenzpendlerberatung der Region Sønderjylland-Schleswig feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Das Infocenter hat seinen Sitz im dänischen Padborg. Hier bekommen Dänen und Deutsche, die im jeweils anderen Land arbeiten, unter anderem Unterstützung bei Fragen zu Sozialversicherung, Steuer- und Arbeitsrecht auf beiden Seiten der Grenze. 70.000 Beratungsgespräche hat das Infocenter bisher insgesamt nach eigenen Angaben geführt. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2024 | 08:30 Uhr