OstseeMan 2024 in Glücksburg: Triathlon im "Hawaii des Nordens" Stand: 02.08.2024 19:50 Uhr Heute und morgen findet in Glücksburg der OstseeMan statt. Neben der Langstrecke gibt es in diesem Jahr erstmals auch einen Lauf der Mitteldistanz. Am Sonnabend gibt es zum 13. Mal den OstseeKids.

Der OstseeMan in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg), auch beworben als Triathlon im "Hawaii des Nordens", wird in diesem Jahr wieder Schauplatz für Deutsche Meisterschaften. Anders als in den beiden Vorjahren, als die besten Langdistanz-Athleten ermittelt wurden, werden nun erstmals die Meister auf der Mitteldistanz gesucht.

In der Langdistanz müssen die Athletinnen und Athleten laut Veranstalter Sven Christensen 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen. Die Wassertemperatur in der Ostsee beträgt 20 Grad und liegt somit im guten Bereich für den Wettbewerb, wie Christensen sagt.

Knapp 1.800 Athletinnen und Athleten haben sich in diesem Jahr für die unterschiedlichen Disziplinen angemeldet. Mit dabei ist auch der Vorjahressieger auf der Langdistanz, Timo Schaffeld, der in diesem Jahr auf der Mitteldistanz antritt. Im vergangenen Jahr unterbot unterbot er den Streckenrekord um fast 13 Minuten. Besucherinnen und Besucher können sich neben den Wettbewerben auch auf einer Eventfläche umschauen.

"Das Limit bin nur ich"

Am Sonnabend finden unter anderem der OstseeKids und der Quellental Charity Run statt. Von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr wird der Film "Das Limit bin nur ich" auf der Starcar Bühne an der Promenade gezeigt. Am Sonntag geht es dann für die knapp 800 Mitteldistanzläufer und etwa 200 Langstreckenläufer im Einzel an den Start. Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Schleswig-Holsteins Innenministerin und Schirmherrin des OstseeMan, gibt das Startsignal zur Mitteldistanz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Triathlon Kreis Schleswig-Flensburg