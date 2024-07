Stand: 16.07.2024 08:25 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Auszeichnung für Fluthelfer

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird heute Nachmittag in Kiel das "Flut-Ehrenzeichen 2023" an insgesamt 30 Helferinnen und Helfern verleihen - darunter auch viele Menschen aus dem Norden des Landes, wie zum Beispiel Anja Jaich aus Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg). Mit einer neuen Auszeichnung will das Land Schleswig-Holstein Frauen und Männer ehren, die beim Ostsee-Hochwasser im vergangenen Jahr gegen die Flut gekämpft haben. Die Auszeichnung geht sowohl an Privatpersonen als auch an Mitglieder von Organisationen, wie zum Beispiel die Feuerwehr, das DRK oder das THW. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

Gasleitung in Wanderup beschädigt

In Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat ein Anwohner Montagnachmittag bei Erdarbeiten an seinem Gartenzaun eine Gasleitung beschädigt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. In der Folge waren laut Polizei rund 50 Haushalte in der Umgebung ohne Gas, darunter ein Seniorenheim. Auch die Bundesstraße 200 war zwischenzeitlich voll gesperrt. Weil der Anwohner mehrere Erdnägel gesetzt hatte, musste die Leitung laut SH Netz zur Nachkontrolle auf 120 Metern freigelegt werden. Mittlerweile sind die Reparaturarbeiten abgeschlossen und alle Haushalte wieder ans Gasnetz angeschlossen, so der Netzbetreiber. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2024 08:30 Uhr

Neue praxisnahe Erzieherausbildung in Flensburg

An der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg startet nach den Sommerferien erstmals die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher. 26 Plätze stehen dazu bereit, berichtet CDU-Ratsherr Timo Schwendtke. Die Partei hatte zusammen mit der Ratsfraktion "WIR in Flensburg" (WiF) und den Grünen vor einem Jahr einen Prüfauftrag eingebracht. Bei der Ausbildung PiA erhalten Auszubildende eine Vergütung. Damit soll der Beruf für Neueinsteigerinnen und -einsteiger attraktiver werden, zumal Fachkräfte fehlen. Das Land fördert in ganz Schleswig-Holstein insgesamt 350 praxisintegrierte Ausbildungsplätze mit 400 Euro pro Monat. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 16:30 Uhr

Ostenfeld: Möglicher Armbrust-Angriff auf Kaninchen

In Ostenfeld bei Husum (Kreis Nordfriesland) hat ein Unbekannter mutmaßlich mit einer Armbrust oder einer ähnlichen Waffe auf ein Kaninchen geschossen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise. Am vergangenen Mittwoch hatte der Verein "Kaninchenhilfe Nordfriesland" gemeldet, dass ein Tier mit einem Pfeil im Ohr gesichtet worden sei. Mittlerweile musste das Tier laut Vereinsangaben erschossen werden, weil sich die Wunde entzündet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 16:30 Uhr

200 Haushalte in Flensburg ohne Warmwasser

In der Norderstraße in Flensburg müssen rund 200 Haushalte von Montag an vier Tage lang ohne Warmwasser auskommen. Auch die Heizung läuft nicht. Der Grund: Die Stadtwerke sanieren nach eigenen Angaben das Fernwärmenetz. Für eine 60 Zentimeter dicke Leitung werden zwei Armaturen getauscht. Im Umfeld können einige Wohnungen durch mobile Heizstationen versorgt werden. Das ist laut den Stadtwerken aber nicht überall möglich. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2024 08:30 Uhr

