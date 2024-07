Stand: 10.07.2024 07:42 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Auf dem Militärflugplatz Jagel sind heute deutlich mehr Kampfjets unterwegs

Bei der Übung "SNAP 24" will die Luftwaffe in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) am Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr ihre Leistungsfähigkeit testen. Fünf Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann", dazu unter anderem Eurofighter aus Rostock-Laage. Neben den Kampfjets sind an dieser jährlichen Übung auch große Transportmaschinen beteiligt - wie etwa die Airbus A400M aus dem niedersächsischen Wunstorf. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

Seenotretter haben in Gelting eine Segelyacht abgschleppt

Vor dem Hafen in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Seenotretter am Dienstag eine Segelyacht abgeschleppt, auf der es zuvor gebrannt hatte. Auf der Jacht war nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zunächst der Motor ausgefallen, dann gab es eine Stichfllammme an Bord. Die beiden Passagiere aus Düsseldorf konnten das Feuer dann aber selbst löschen und wurden von den Seenotrettern sicher in den Hafen von Gelting geschleppt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

Heimische Betriebe bewerten die aktuelle Konjunkturlage als gut

Die Stimmung unter Handwerksbetrieben hat sich im Norden des Landes entgegen den Erwartungen leicht verbessert. Das zumindest teilt die Handwerkskammer Schleswig-Holstein mit. In einer Umfrage bewerten demnach die Hälfte der befragten Betriebe die Konjunkturlage als gut - im Frühjahr waren es noch 44 Prozent. Die Kammer führt das unter anderem auf einen Aufwärtstrend in der Baubranche zurück. An der Umfrage haben im Kammerbezirk Flensburg laut eigenen Angaben 215 Betriebe teilgenommen - zum Bezirk zählen neben der Stadt Flensburg auch die Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2024 | 08:30 Uhr