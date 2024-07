Stand: 05.07.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Deutsche in Dänemark: Immer mehr Kinder gehen nicht zur Schule

Deutsche Auswanderer unterrichten ihre Kinder in Dänemark immer häufiger zu Hause, weil es dort keine Schulpflicht gibt. In einigen Kommunen in Süddänemark hat sich die Zahl der Kinder im sogenannten Homeschooling in den vergangenen Jahren nahezu vervierfacht. Das geht aus Statistiken der dänischen Kommunen hervor. Im süddänischen Landesteil Nordschleswig gehen etwa 90 deutsche Auswandererkinder nicht zur Schule. Die stark steigenden Zahlen sorgen laut der Kommune auch dafür, dass regelmäßige Vor-Ort-Kontrollen der Schulbehörde bei den Familien nicht mehr zu schaffen sind. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Beinschuss in Schleswig: Polizei sucht Zeugen

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem versuchten tätlichen Angriff mit einer Spitzhacke am vergangenen Sonnabend nach Zeugen. Dort hatte ein Mann laut Polizei zunächst eine Passantin und später auch Polizeibeamte bedroht. Die Polizei konnte den 34-Jährigen durch einen Schuss ins Bein stoppen. Zeugen, die am Sonnabend zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr im Schleswiger Stadtweg etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

CDU will auch nach der EM dauerhafte Grenzkontrollen

Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler aus Flensburg hat sich im Bundestag gegen eine Verlängerung der Grenzkontrollen ausgesprochen. Gestern wurde der Unionsantrag, die derzeitigen Kontrollen während der Fußball-Europameisterschaft auch darüber hinaus auszudehnen, dort diskutiert. Betroffen wäre davon auch die deutsch-dänische Grenze (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Bundestag hat den Antrag an den Innenausschuss überwiesen. Die Unionsfraktion wollte eine direkte Abstimmung, konnte sich gegen die Koalitionsmehrheit aber nicht durchsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2024 | 08:30 Uhr