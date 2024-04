Stand: 24.04.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Grenzübergreifendes Kindergarten-Kunstprojekt in Handewitt

Eine grenzübergreifende Ausstellung gibt es ab sofort im Waldkindergarten Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg). Kinder aus Kindergärten aus Handewitt und Rosengarden in Dänemark zeigen, was sie mit einer Künstlerin erarbeitet haben. Seit 2022 arbeiten Kindergärten aus beiden Ländern grenzübergreifend an einem künstlerischen Projekt. Mit dem Projekt werde soziales und spielerisches Beisammensein über die Grenze hinweg ermöglicht, sagt Annika Carstens, Koordinatorin. Das Projekt mit dem Namen "Deutsch-dänische Erzählwege" wird von der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

Flensburg-Weiche: Beratung über Freibad im Finanzausschuss

Am Donnerstag berät und entscheidet der Finanzausschuss in Flensburg, wie es mit dem Freibad in Weiche bis zur Sanierung weitergeht. Die Verwaltung habe eine Vorlage für eine mögliche Zwischenlösung erarbeitet, sagt Clemens Teschendorf (SPD) von der Stadt. Unter anderem müssen Maßnahmen für die Wasserqualität getroffen werden. Die Stadt geht davon aus, dass für die Zwischenlösung mehr als 100.000 Euro nötig sind. Wie hoch die tatsächliche Summe ist, wird sich im Finanzausschuss zeigen. Dort wird auch der Neubau besprochen. Für diesen hat der Bund Fördermittel in Höhe von 3,4 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Den Rest muss die Stadt selbst leisten. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

