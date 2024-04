Stand: 16.04.2024 08:21 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Baustelle an der Exe in Flensburg: alles läuft nach Plan

An der Exe in Flensburg gehen die Bauarbeiten voran. "Der Ausbau des stadteinwärts verlaufenden Geh- und Radweges zur Friesischen Lücke und der Fahrabahnteiler nimmt weiter Form an an", sagt Simona von Oepen vom TBZ Flensburg auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Baustelle verlaufe planmäßig. Ende des Monats soll der erste Bauabschnitt von der Marienallee bis zur Nikolaiallee fertig gestellt werden. Von Mai bis voraussichtlich Juli beginnt der zweiten Bauabschnitt, im Bereich von der Nikolaiallee bis zur Schützenkuhle. Die Bauarbeiten an der Exe sollten voraussichtlich Ende September, spätestens Anfang Herbst abgeschlossen sein, so Simona von Oepen vom TBZ weiter. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Schleswiger erhält Verdienstkreuz am Bande von Ministerpräsident Günther

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht am Dienstagnachmittag in Kiel das Verdienstkreuz am Bande, unter anderem an den Unternehmer Thorsten Freiberg aus Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). "Es ist eine tolle Sache, dass Ehrenamtstätigkeit in diesem Land auch öffentlich wahrgenommen wird,", sagt Freiberg. Der Unternehmer setzt sich auch ehrenamtlich in der Nachwuchsförderung ein und ihm ist es außerdem gelungen, in Schleswig-Holstein die höchsten Teilnehmerzahlen bei den Meisterprüfungen bundesweit aufzuweisen. Das Verdienstkreuz am Bande geht an Menschen, die sich in wirtschaftlich- sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereichen einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Haselunderin qualifiziert sich für Leichtathletik-WM in Japan

Paralympic-Speerwerferin Lise Petersen aus Haselund (Kreis Nordfriesland) ist für die Leichtathletik-WM in Japan nominiert worden. Die Weltmeisterschaft findet Mitte Mai in Kobe statt. Petersen war bereits bei der letzten WM 2023 in Paris dabei, bei der sie Achte wurde. Als damals 16-Jährige war sie zudem die jüngste deutsche Teilnehmerin bei den paralympischen Spielen in Tokio vor drei Jahren. Der Leichtathletin fehlt seit Geburt der linke Unteram. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Schleibrücke Lindaunis: Neubau verzögert sich

Ursprünglich sollte die neue Klappbrücke bei Lindaunis (Kreis Schleswig-Flensburg) 2025 in Betrieb genommen werden. Doch die Arbeiten verzögern sich. Grund dafür sind nach Angaben der Bahn neue Richtlinien für den Bau von Eisenbahnbrücken. Demnach müssen die bisherigen Pläne nun überarbeitet werden. Darüber hinaus seien neue, aufwendige labortechnische Materialprüfungen erforderlich. Danach erst, geplant für diesen Sommer, könne der Neubau ausgeschrieben werden. Dafür müssten dann die neuen Anforderungen berücksichtigt werden, so die Bahn. Die Arbeiten an der Schleibrücke laufen seit Ende 2020. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 07:00 Uhr

