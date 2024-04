Stand: 15.04.2024 08:15 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Husum bekommt neuen Busbahnhof

Die Stadt Husum (Kreis Nordfriesland) bekommt ein neues Gebäude für den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Am Mittwoch beginnen bereits die Bauarbeiten. Das alte Gebäude von 1979 ist marode und nicht mehr zeitgemäß, jetzt wird es abgerissen. Das neue ZOB-Gebäude bietet Fahrgästen öffentliche Toiletten, ein barrierefreies WC, einen Aufenthaltsraum inklusive WC für die Busfahrer und einen offenen Unterstand für die Fahrgäste. Die Gesamtkosten des Bauprojekts liegen mit 1,3 Millionen Euro deutlich höher als bei der ersten Kostenschätzung. Nach Angaben der Stadt wird das neue Gebäude voraussichtlich Ende des Jahres fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

DHB-Pokal: Flensburg-Handewitt wird beim Final Four Dritter

Die SG Flensburg-Handewitt sicherte sich beim Final-Four-Turnier um den DHB-Pokalwie bereits im Vorjahr den dritten Platz. Am Sonntag bezwangen die Flensburger vor 19.750 Zuschauern in Köln den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin mit 31:28. Den Pokal hat der SC Magdeburg gegen die MT Melsungen deutlich mit 30:19 gewonnen. Durch den Erfolg steigt die SG in der kommenden Pokalsaison erst im Achtelfinale ein. Rund 1.200 Fans haben sich aus Flensburg auf den Weg nach Köln gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

