Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Modellprojekt im ÖPNV startet am Karfreitag

Eine großes Versuchslabor für den öffentlichen Nahverkehr startet am Karfreitag in allen Gemeinden entlang der Schlei zwischen Schleswig, Kappeln (beide Kreis Schleswig-Flensburg) und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Das Kernstück sind Bus-Shuttles, die fast wie ein Taxi funktionieren. Jeder Passagier kann Tag und Nacht beliebige Fahrten zwischen 3.600 Haltepunkten anfordern, zum regulären Bus-Preis oder sogar mit Deutschlandticket ohne Aufpreis. Hinzu kommen Bus-Express- und Tourismuslinien, Leih-Fahrräder und Car-Sharing. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) ist gespannt, wie sich das Projekt entwickelt: "Das wichtigste sind neugierige Bürger, die das einfach ausprobieren und dann dass wir sofort nachsteuern." | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Straßenbauprojekte für den Norden vorgestellt

Der Landesbetrieb für Straßenbau hat seine Projekte im Norden für dieses Jahr vorgestellt. Dazu gehören unter anderem neue oder fortgeführte Sanierungen zwischen Handewitt, Meyn und Schafflund, von Süderbrarup über die Schleidörfer nach Schleswig, von Satrup nach Havetoft, zwischen Medelby (alleKreis Schleswig-Flensburg) und Leck, mehrere Straßen in der Wiedingharde und Bökingharde, von Wyk auf Föhr nach Nieblum (alle Kreis Nordfriesland) und die Flensburger Osttangente. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Schleswig: Abriss von zentralem Parkhaus für 2026 angesetzt

Abriss und Neubau des zentralen Parkhauses in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) verzögern sich um weitere zwei Jahre. Die Stadtverwaltung strebt nach eigenen Angaben jetzt einen Abriss 2026 und einen Baubeginn im Folgejahr an. Als Grund nennt die Stadt Personalmangel: Erst in der fünften Ausschreibungsrunde konnte ein erfahrener Ingenieur gefunden werden. Ein Teil der rund 600 Stellplätze ist derzeit aus statischen Gründen abgesperrt. Bereits seit acht Jahren wird über einen Neubau diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Kripo sucht nach Zeugen nach versuchtem Raub in Leck

Nach einem versuchten bewaffneten Tankstellenraub am vergangenen Sonnabend in Leck (Kreis Nordfriesland) sucht die Kriminalpolizei Niebüll nach Hinweisen. Ein schlanker junger Mann mit auffallend heller Haut forderte gegen 20.30 Uhr Bargeld ein. Nachdem die Mitarbeiterin sich weigerte, es herauszugeben, flüchtete er. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:30 Uhr

Fälle aus SH bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Am Mittwochabend sind zwei Fälle aus Schleswig-Holstein Thema in der ZDF Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" gewesen. Ein Fall betrifft den 4. November 2021 in Flensburg: Eine 77 Jahre alte Frau wurde an ihrer Haustür angegriffen. Weil es ein Phantombild gibt, gingen bereits während der Sendung viele Anrufe mit Namen von möglichen Tätern ein. Auch zu einem Raubmord in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) Anfang dieses Jahres gab es einige Hinweise. Dabei war ein älteres Ehepaar in seinem eigenen Haus ausgeraubt worden. Der 99-jährige Mann starb noch vor Ort an den Folgen des Angriffs. | NDR Schleswig-Holstein 28.03.2024 08:00 Uhr

