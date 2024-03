Stand: 25.03.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Baustart Northvolt: Kreis Nordfriesland soll profitieren

Am Montag ist Baubeginn der Batteriefabrik Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen). Insgesamt sollen 4,5 Milliarden Euro investiert und 3.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sind beim Spatenstich dabei. Northvolt plant von 2026 an, rund eine Million Batteriezellen für E-Autos pro Jahr in Heide herzustellen. Auch der Kreis Nordfriesland kann von der Investition profitieren. Im Kreis könnten insgesamt rund 1.400 Arbeitsplätze entstehen, so die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland in Husum. Man erhoffe sich auch, dass durch neue Jobs auch wieder jüngere Menschen nach Nordfriesland kommen würden. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

