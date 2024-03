Stand: 19.03.2024 09:36 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Brand in Einfamilienhaus in Tarup

Am Montagabend hat im Flensburger Stadtteil Tarup der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Die Berufsfeuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Feuer im Schornstein als Ursache aus, die Ermittlungen laufen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Menschen im Raum Flensburg auch über die App Nina gewarnt. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Lkw kommt bei Tarp von der A7 ab

In der Nacht zum Dienstag ist auf der A7 zwischen Schleswig und Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Lkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer in Richtung Dänemark unterwegs. Der mit 20 Tonnen Gemüse beladene Lastzug geriet in Schräglage und kam in der Böschung zum stehen. Verletzt wurde niemand. Zwei Freiwillige Feuerwehren aus Schuby und Schleswig-Friedrichsberg konnten den Lkw in den den frühen Morgenstunden bergen - die A7 blieb in Richtung Norden ab 4 Uhr voll gesperrt. Auch einige Liter Diesel traten aus, drangen aber nicht ins Erdreich ein und konnten schnell entsorgt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

Wartungarbeiten an der Schleibrücke

Ab heute werden die Elektrik und die Maschinen der Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) gewartet. Die Arbeiten laufen bis Donnerstag, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) mit. Im Zuge der jährlichen Wartungsarbeiten wird auch ein Mangel am Gleitlager behoben, der bei einer Routineprüfung festgestellt worden war. Der Verkehr auf der B203 wird einspurig in beide Fahrtrichtungen über die Brücke geleitet. Behinderungen gibt es auch für Fußgänger und Radfahrer. Die Schifffahrt ist ebenfalls betroffen: Die Schleibrücke ist jeweils zwischen 8 und 16 Uhr sowie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.03.2024 08:30 Uhr

