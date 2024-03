Stand: 11.03.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schleifähre: Bürgermeister will alte "Missunde II" reaktivieren

Weil es weiterhin Probleme mit der neuen Elektrofähre "Missunde III" gibt, schlägt der Bürgermeister von Brodersby-Goltoft (Kreis Schleswig-Flensburg) Joschka Buhmann (WGBG) vor, die alte Schleifähre zu reaktivieren. Die neue Elektrofähre hakt weiterhin nicht zuverlässig am Anleger ein und belastet offenbar durch das größere Gewicht das Seil zu stark. Wann sie in Betrieb gehen kann, ist daher offen. Buhmann sieht als einzige Lösung die alte, wartungsbedürftige "Missunde II". "Und wenn das dann noch einmal Geld kostet, dann ist das so. Aber uns hier alleine zu lassen, halte ich für den falschen Weg", sagt er. Auch Pächter Rüdiger Jöns befürwortet diese Idee. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Zugverkehr nach Sylt eingeschränkt

Die Inbetriebnahme eines neuen Stellwerks in Westerland sorgt in dieser Woche für Einschränkungen im Bahnverkehr von und nach Sylt: Von Dienstag bis Donnerstag fahren keine Autozüge. Personenzüge enden ab heute 23 Uhr und noch bis zum Freitagmorgen in Morsum. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Außerdem bietet die Förde Reederei Seetouristik (FSR) schon heute zusätzliche Fährfahrten zwischen der dänischen Insel Rømø und List auf Sylt an. Die Schiffe sind zwischen 5 und 20 Uhr unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Videos von Brandopfern verbreitet - Prozess beginnt

Vor dem Amtsgericht Flensburg muss sich ab heute ein 35-Jähriger verantworten. Er soll bei dem tödlichen Brand in der Harrisleer Straße Videos von Menschen in Todesangst in sozialen Medien veröffentlicht haben. Laut Anklage hatte er im vergangenen Mai Bewohnerinnen und Bewohner sowie Kinder aufgenommen, die vor den Flammen fliehen und sich durch Sprünge retten. Bei dem Brand waren ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter gestorben. Neun Menschen wurden verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Menschenkette für Demokratie

Zwischen Großsolt und Freienwill (beide Kreis Schleswig-Flensburg) gab es am Sonntagnachmittag eine Menschenkette für die Demokratie. Dazu hatten unter anderem die Kirchengemeinden aufgerufen. Die Polizei zählte bis zu 250 Teilnehmende. Lücken wurden mit Bändern gefüllt. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

