Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Frühjahrsputzaktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein"

In Schleswig-Holstein wird am Freitag und Sonnabend wieder Müll gesammelt. Auch in Flensburg soll an Schulen, Kindergärten, in den Stadtteilen und Parks liegengebliebener Abfall entsorgt werden. Christina Wolff vom TBZ Flensburg sagte: "Ziel ist es, dass in geselliger Atmosphäre zusammen mit anderen das Stadtbild verschönert wird und man gemeinsam ein Zeichen gegen die Vermüllung setzt." Im vergangenen Jahr sind in Flensburg bei der Frühjahrsputzaktion des TBZ mehr als 2,2 Tonnen Müll zusammengekommen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

Vier Kilometer lange Menschenkette gegen Ausgrenzung geplant

Die Kirchengemeinde Großsolt will am Sonntag eine vier Kilometer lange Menschenkette bis nach Freienwill (beide Kreis Schleswig-Flensburg) aufstellen. Unter dem Motto "Hand in Hand für’s bunte Land" soll laut den Veranstaltern gezeigt werden, dass auch die Menschen vom "platten Land" gegen Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit aufstehen. Organisator Pastor Philipp Kurowski sagte: "Um 14 Uhr jeweils an den Parkplätzen vor dem Gemeindehaus beziehungsweise an der Kirche sammeln wir uns und dann laufen wir aufeinander zu und werden uns in der Mitte treffen." Um 15 Uhr soll die Menschenkette stehen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

Erstes Wildpferd-Fohlen der Saison in Geltinger Birk geboren

Im Naturschutzgebiet Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist das erste Fohlen der Konik-Wildpferde in dieser Saison geboren worden. Am Montagmorgen hat der Vierbeiner das Licht der Welt erblickt. In diesem Jahr werden noch 15 weitere Fohlen erwartet. Im Herbst werden sie gechipt und bekommen einen Namen. Die Konik-Wildpferde leben seit 2002 in der Geltinger Birk und sorgen in dem Naturschutzgebiet für den Erhalt der Artenvielfalt. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

Demonstration am Sonnabend in Flensburg geplant

Unter dem Titel "Protest der Mitte" hat unter anderem ein FlensburgerUnternehmer für Sonnabend zu einer Demonstration "für eine starke Mitte und eine gerechtere Zukunft" aufgerufen. Es soll um 13 Uhr an der Exe losgehen. Danach ist ein Demonstrationszug in Richtung Südermarkt geplant. Die Initiatoren haben die Demo bereits im Januar angemeldet und gehen laut Stadt von 450 Teilnehmenden aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2024 08:30 Uhr

