Aktionstag: Rund 20.000 Menschen sammeln Müll Im ganzen Land haben Städte, Gemeinden und Verbände bei der Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein" mitgemacht. Seit 1994 findet der Aktionstag statt - NDR Schleswig-Holstein hatte ihn damals gestartet.

von Lisanne Dehnbostel

Am Strand, auf Straßen oder im Park: Insgesamt haben sich dieses Jahr mehr als 300 Städte, Gemeinden und Verbände am Aktionstag beteiligt - so viele wie noch nie, heißt es vom Städteverband Schleswig-Holstein. Rund 20.000 Menschen im Land machten demnach mit und sammelten Müll.

Neben alten Tüten und Flaschen finden die Menschen im Land auch oft deutlich größere und ausgefallenere Gegenstände, erzählt Peter Krey. Er betreut den Aktionstag für den Städteverband Schleswig-Holstein. Zum Beispiel seien Autoreifen, Altöl, Schränke und sogar ausrangierte Küchen entdeckt wurden. Ganze Container füllen sich so. "Es ist immer wieder erstaunlich", sagt Krey, "wie viel Müll am Ende des Tages zusammenkommt."

Besondere Aktionen: Auszeichnungen der kuriosesten Fundstücke und ein Müllbingo

Bei manchen der diesjährigen Veranstaltungen wurden die kuriosesten Fundstücke prämiert, zum Beispiel in der Stadt Niebüll (Kreis Nordfriesland), in der Gemeinde Seedorf und in Bad Segeberg (beide Kreis Segeberg). Die Stadt Tönning (Kreis Nordfriesland) veranstaltete ein Müllbingo. Dabei kreuzte man auf einem Zettel an, wie viele der dort aufgeführten 25 Müllarten man innerhalb von zwei Stunden sammelte. Darunter sind Zigarettenkippen, Joghurtbecher und Elektroschrott. Wer am meisten Punkte abhaken konnte, erhielt einen Preis.

Zudem gab es an vielen Orten nach dem Müllsammeln Kuchen, Suppe, Pizza oder Bratwurst. Kinder erhielten oft eine zusätzliche Anerkennung, zum Beispiel Gutscheine oder eine Urkunde. Und bei manchen der Aktionen ging es nicht nur darum, Müll zu sammeln, sondern auch die Gegend zu verschönern. In der Gemeinde Süderdorf (Kreis Dithmarschen) etwa wurden Blühstreifen angelegt. "Das Ziel des Aktionstags ist es, das Bewusstsein für die Natur zu stärken", sagt Krey.

30-jähriges Jubiläum: NDR 1 Welle Nord hatte den Aktionstag gestartet

Ins Leben gerufen hatte den Aktionstag im Jahr 1994 NDR 1 Welle Nord. Mittlerweile wird er gemeinsam vom Städteverband Schleswig-Holstein, dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag, der Provinzial, dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holstein Netz AG organisiert. NDR Schleswig-Holstein berichtet als Medienpartner über die Aktionen.

