Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Stadtwerke Husum: Erlaubnis zur Erdwärme-Suche erteilt

Die Stadtwerke Husum dürfen gewerblich nach Erdwärme suchen. Eine entsprechende Erlaubnis erteilte das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, das in diesem Fall auch für Schleswig-Holstein zuständig ist. Das sogenannte "Erlaubnisfeld Husum" im Kreis Nordfriesland ist gut 98,5 Quadratkilometer groß und erstreckt sich rund um Husum bis Hattstedt im Nordwesten und Mildstedt im Südosten. Aktuell hat das Landesamt 26 Erlaubnisse zur Aufsuchung von Erdwärme erteilt, 22 in Niedersachsen, drei in Schleswig-Holstein und eine in Hamburg. Die Erlaubnis ist zunächst auf zwei Jahre befristet. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Neue Ausstellung im Nolde-Museum Seebüll

Am Freitag eröffnet im Nolde-Museum Seebüll (Kreis Nordfriesland) die Ausstellung "Phantasien". Diese zeigt den Künstler Emil Nolde laut Christian Ring, den Direktor der Nolde Stiftung, von einer weniger bekannten Seite. Das Nolde-Museum ist von Freitag bis zum 1. Oktober geöffnet. Auch für Kinder soll in der Ausstellung ein Programm geboten werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Langwierige Lkw-Bergung auf der B5

Auf der B5 in Husum (Kreis Nordfriesland) hat die Bergung eines Lastwagens länger gedauert als anfänglich angenommen. Dort waren am Dienstag ein mit Kohl beladener Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Der Lastwagenfahrer wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei soll die Strecke am Morgen wieder freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:30 Uhr

Flensburg siegt in der Handball-European League

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Dienstag in der Handball-European League einen klaren Heimerfolg gegen Vojvodina Novi Sad gefeiert. Der Bundesligist schlug das serbische Team am vorletzten Spieltag der Hauptrunde mit 42:30 (20:16) und bleibt mit 8:2 Punkten Spitzenreiter der Gruppe. Die SG steht damit praktisch schon im Viertelfinale. Drittbester Werfer von Flensburg war August Pedersen mit neun Toren. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 05:30 Uhr

