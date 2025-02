Stand: 10.02.2025 10:33 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Explosion bei Pizza-Dienst - Filiale zerstört

In Flensburg-Engelsby hat es in der Nacht zu Montag in einem Pizza-Lieferservice eine Explosion gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Restaurant in einem Einkaufszentrum dabei komplett zerstört. Eine Person wurde verletzt. 60 Einsatzkräfte haben den Brand inzwischen gelöscht. Anwohnende mussten wegen des Feuers zwischenzeitlich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Ob die umliegenden Geschäfte regulär öffnen können, wird unter anderem mit dem Energieversorger des Einkaufszentrums geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

ARGE Netz: Windparkbetreiber wollen Batteriespeicher bauen

Windparkbetreiber wollen verstärkt auch Batteriespeicher und Elektrolyseure für Wasserstoff bauen. Das hat der Unternehmensverbund ARGE Netz angekündigt, der seine Arbeit von Husum (Kreis Nordfriesland) aus koordiniert. Ein größerer Speicher mit 112 Megawattstunden ist laut ARGE Netz in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) geplant. Das entspreche mehr als 10.000 Heimspeichern. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Husum: Fachmesse "Nordgastro" am Montag und Dienstag

In Husum (Kreis Nordfriesland) erwartet die Messegesellschaft am Montag und Dienstag mehr als 5.000 Fachbesucher zur "Nordgastro". Ein Trend bei der Gastronomie-Fachmesse seien unter anderem Getränke mit reduziertem Alkoholgehalt, sagt Messe-Sprecherin Doris Rasch. Nachhaltigkeit sei auch immer wieder ein Trend. "Bei den technischen Geräten ist zu sehen, dass da die Digitalisierung immer ausgefeilter einzieht", so Rasch. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Stadtwerke Flensburg: Bauarbeiten in der Glücksburger Straße

Am Montag haben voraussichtlich knapp acht Monate lange Bauarbeiten in der Glücksburger Straße in Flensburg begonnen. Die Stadtwerke sanieren nach eigenen Angaben die Fernwärmeleitung in Höhe Fruerlundhof. Bis Mitte März kommen Autos während der Teilsperrung demnach noch in beide Richtungen an der Baustelle vorbei, danach beginnt eine Vollsperrung bis Ende Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 09:30 Uhr

Bundeswehr nach Drohnensichtung bei Schwesing besorgt

Die Bundeswehr ist nach eigenen Angaben alarmiert, weil immer mehr Drohnen über militärischen Anlagen gesichtet werden. Am Wochenende war bekannt geworden, dass im Januar über dem Luftwaffenstützpunkt Schwesing bei Husum (Kreis Nordfriesland) mehrfach Drohnen gesichtet wurden. Das bestätigte die Bundeswehr NDR Schleswig-Holstein. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. In Schwesing ist ein Ausbildungszentrum für Flugabwehrraketen. Auch ukrainische Soldaten werden dort geschult. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2025 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Erlangen

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt eine enge Partie gegen den abstiegsbedrohten HC Erlangen gespielt. Zur Halbzeit stand es 16:16. Die Flensburger konnten sich erst in der Schlussphase von Erlangen absetzen und gewannen das Debüt des neuen Trainers Ales Pajovic mit 32:26. Bester Werfer der SG war der elffache Torschütze Emil Jakobsen. Am Sonnabend hatte der THW Kiel den amtierenden Meister Magdeburg mit 31:25 (20:11) besiegt. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2025 18:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.02.2025 | 09:30 Uhr